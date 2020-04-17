美防長稱「中國誤導美國抗疫」　趙立堅：奉勸停止政治操弄

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）16日接受採訪表示，很難相信來自中共的資訊，「他們一直在誤導我們，疫情暴發初期資訊就不透明。」對此，中國外交部發言人趙立堅17日舉行例行記者表示，「中方奉勸美方停止政治操弄，做好自己的事。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

針對美方在疫情初期受到誤導或沒有充足資訊？趙立堅也提出反問，「為何美疾控中心1月15日就發佈關於新冠肺炎的警告？為什麼美方1月25日就宣佈關閉駐武漢總領館並撤出人員？為什麼2月2日就對所有中國公民及過去14天到過中國的外國人關閉邊境？」

趙立堅強調，「抹黑汙名化掩蓋不了事實，栽贓甩鍋趕不走病毒，奉勸美方停止政治操弄，把精力更多放在如何儘快戰勝病毒和提振經濟上。」

▲法國總統馬克龍也表示，中國在應對疫情時「顯然有一些我們不知道的事情。」（圖／新華社）

針對，日前英國外交大臣拉布（Dominic Rennie Raab）表示，疫情結束後，英國和中國的關係「不可能像什麼事都沒發生一樣一切照常」。並稱中國必須就疫情如何暴發等尖銳問題給出答案。同時，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也表示，中國在應對新冠病毒疫情時「顯然有一些我們不知道的事情。」

對於歐洲領導人的言論，趙立堅回應，「疫情蔓延全球之時，救人要緊，在此時搞模式之爭無濟於事。」他同時表示，中方願與包括英法在內的國際社會加強合作，共同維護世界人民生命健康安全。

趙立堅說，疫情暴發之後，中法兩國元首已經三次通話，表達相互支持。中英兩國領導人和外長也多次就抗疫合作通電話。在經濟全球化的時代，各種傳統安全與非傳統安全挑戰還會不斷出現，中方願同包括英國、法國在內的國際社會堅持多邊主義，加強國際合作，共同維護全人類的身體健康和生命安全。