快訊／敦睦艦隊爆3確診！國防部：啟動「營區隔離及異地辦公」





▲敦睦軍艦爆確診。（圖／中華民國海軍臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

國防部18日表示，「中央流行疫情指揮中心」所公布國內新增COVID-19病例，其中2員確診人員，為政戰學院參加海軍敦睦遠航的學生，1員為敦睦支隊艦上士官，目前均已住院接受治療。

國防部指出，同艦官兵、學生均已依照「中央流行疫情指揮中心」的指導進入檢疫所，進行隔離採檢；其餘接觸者，則要求自主健康管理，並採取營區隔離。

另針對外界質疑有關案396、397兩員，在航程期間即出現疑似症狀，支隊是否有隱匿之情形，國防部說明如後；案396係於4月13日因頭痛求醫診療，經醫官量測體溫為36.6度，遂依頭痛症狀給予藥物治療；另案397自述有身體不適，惟該員並未回報及求醫。

國防部強調，本次海軍遂行敦睦支隊任務，無論事前整備、航行全程及任務完竣返國歸建，對於防疫工作之教育、宣導、整備、執行，均依據「中央流行疫情指揮中心」指導，嚴謹履行各項防疫作為，如全艦官兵學生每日例行體溫量測兩次，密閉空間配戴口罩、艙間每日兩次定時消毒及換氣、配置負壓隔離病房、全員分批用餐、帛琉參訪期間策擬參訪防疫注意事項，嚴採「團體、分批、分地」，以落實防疫自主健康管理工作。

本次敦睦支隊肇生之疫情，目前各項檢疫、疫調作為，刻依「中央流行疫情指揮中心」指導，積極配合執行，另也依本部策定之應變計畫，啟動必要之營區隔離及異地辦公作為，並確保各項聯合情監偵、海空偵巡及戰備整備工作不受影響，以確保戰力不墜。