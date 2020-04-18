韓國瑜自比《格列佛》被小人綁住　溫朗東：他就是羞辱高雄人是小人

▲溫朗東、韓國瑜。（合成圖／翻攝溫朗東臉書、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會17日通過罷韓投票將於6月6日舉行。不過，高雄市長韓國瑜兩天前在臉書粉專PO影片，講述他近2年來被扭曲抹黑，並形容自己就像小說《格列佛遊記》一般，手腳被一堆小人綁起來不能動彈。對此，身為高雄人的時事評論家溫朗東就直言韓國瑜「本性又復甦」，這段形容就是侮辱高雄人是小人。

溫朗東17日在政論節目上坦言，自己剛過完年就馬上去連署罷韓，但那時候還是有點擔心，不知道選舉完大家是否還關心罷韓，但沒想到第二階段連署「雪片般飛來」，而這些甚至包括過去很多曾投給韓國瑜的人。

「有些人簽連署書還很怕被刁難，所簽了很多次，非常辛苦，為什麼意志那麼堅定？因為他們印象非常深刻」，溫朗東表示，韓國瑜是怎樣的人其實已經根深蒂固，而當然韓國瑜這幾個月來，「也安靜許多」，可是他最近發現第二階段40萬連署書送進去，後面備案還有15萬份還沒送的時候，「他整個本性又復甦了」。

溫朗東直批，韓國瑜日前表示自己被一堆小人綁起來的意思是指，「高雄人只要有去連署他的，都是小人」，是這些小人把他綁起來的，「你看他多侮辱高雄人」，去年的時候才說「你們都被遮羞布遮起來，都是空氣」，現在說大家都是小人。

溫朗東認為，現在挺韓團體要去弄不同意票的難度很高，因為不管是總統投票或高雄立委的投票結果，及從高雄人簽連署書的熱烈反應來看，「其實現在韓國瑜在高雄，絕對是同意罷免的占大多數」，所以想要催不同意票，只是讓整體的票可以過四分之一有效門檻。

溫朗東說，到底投票能否通過門檻，「其實也很難講」，因為大家真的擔心投票受疫情影響，可能就不會去投票，但我覺得，「韓國瑜現在的舉動，都是在幫罷韓加分」。

溫朗東補充，其實韓國瑜現在最好的策略就是每天認真做市政，這樣可能有些人就會心軟不投票，可是韓卻提法律訴訟，且他的律師葉慶元還表示罷韓是「善與惡的抉擇」，意思是說「市民去罷韓就是邪惡」。

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