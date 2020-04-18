6月6日即將罷免投票！韓國瑜接任中常委　黃捷：看不到國民黨的未來

▲高雄市長韓國瑜、高雄市議員黃捷 。（合成圖／地方中心攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

中選會17日審議高雄市長韓國瑜罷免案通過，「罷韓」投票日訂在6月6日星期六舉行投票。另一方面，韓國瑜則答應國民黨主席江啟臣，接下中常委職務。讓高雄市議員黃捷批：「國民黨改革聲浪不斷，但現在卻找一個即將被罷免的人來接中常委，更讓人看不到國民黨的未來。」

國民黨中央向內政部申請變更政黨負責人登記，卻遭內政部退件，原因是內政部認為國民黨未設副主席，也未指定5位縣市長為中常委，不符黨章規定，黨中央急覓縣市長擔任指定中常委。而高雄市長韓國瑜韓國瑜接受平面媒體訪問時表示，是思考南部聲音不能被忽視，才答應加下中常委一職。

對此，時代力量高雄市議員黃捷則說：「國民黨改革聲浪不斷，許多國民黨青壯派希望有一個新的局面，但現在卻找一個即將被罷免的人來接中常委，其實更讓人看不到國民黨的未來。」

她也要向韓國瑜喊話：「韓市長想必知道自己即將被罷免，在尋求新的出路，往黨職發展，在此呼籲韓市長這種騎驢找馬的心態不可取，應盡義務到任期最後一天。」

而根據中選會規劃，韓國瑜罷免一案4月17日宣布成立，4月30日前韓國瑜要提出答辯書，5月5日前中選會發布罷免公告，5月22日至6月5日會辦理公辦電視罷免說明會，6月6日投票、開票，6月12日公告罷免投票結果，韓國瑜是否會成為首位遭罷免的地方首長，6月6日就會揭曉。