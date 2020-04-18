高雄市民的怒吼都聽不到…罷韓代表開酸！路口催票「回來罷」

▲罷韓四君子路口宣傳 。（圖／Wecare高雄提供）

記者洪靖宜／高雄報導

中選會17日審議高雄市長韓國瑜罷免案通過，「罷韓」投票日訂在6月6日星期六舉行投票。另一方面，韓國瑜則答應國民黨主席江啟臣，接下中常委職務。罷韓四君子之一的台灣基進新聞部副主任張博洋說：「韓國瑜面對罷韓危機，竟然還接了國民黨中常委，還自圓其說指要讓國民黨聽到南部的聲音，但其實韓國瑜連身邊的高雄市民的怒吼都聽不到。」

國民黨中央向內政部申請變更政黨負責人登記，卻遭內政部退件，原因是內政部認為國民黨未設副主席，也未指定5位縣市長為中常委，不符黨章規定，黨中央急覓縣市長擔任指定中常委，而高雄市長韓國瑜韓國瑜接受平面媒體訪問時表示是思考南部聲音不能被忽視，才答應加下中常委一職。





▲罷韓四君子之一張博洋 。（圖／Wecare高雄提供）

這也讓罷韓四君子之一的台灣基進新聞部副主任張博洋先狠批：「啟臣想要啟程的話，可能得先了解國民黨這台車怎麼開，百年大黨的主席因為章程沒搞清楚而被內政部退件，真的是蠻掉漆的。」

張博洋指出：「韓國瑜面對6月的罷韓危機，竟然還接了國民黨中常委，還自圓其說指要讓國民黨聽到南部的聲音，但其實韓國瑜連身邊的高雄市民的怒吼都聽不到。」他認為，韓國瑜接中常委只是再度強調他的心根本就不在高雄，況且指定中常委需要具備縣市首長的身份，但韓國瑜的高雄市長其實也只能做到6月6日為止，呼籲江啟臣應該多找幾位縣市首長當備胎。

▲罷韓四君子路口宣傳 。（圖／Wecare高雄提供）

而罷韓團體也開始在路口宣傳，傳達「六六罷韓， 民主搶灘」，比照選舉模式，在市區路口向路過汽機車，提醒市民6月6日一定要出來投下罷免贊成票。

時間對我們來說完全沒用！

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