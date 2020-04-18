獨／「讓南部聲音被聽見」韓國瑜接中常委　「打韓悍將」酸：再次凸顯這件事

▲韓國瑜現身高雄青年拍攝自創防疫舞。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜答應接下國民黨中常委一職，同時表示「讓南部聲音被聽見」，不過這句話聽在高雄市議員黃文益耳朵當中，卻酸了一句「狠狠打臉國民黨」，因為黃文益想問國民黨有如此的不重視南部嗎？之前都聽不到南部的聲音嗎？ 需要靠一個韓國瑜才能聽得見南部的聲音 ！而且這個舉動也充分凸顯了韓國瑜「無心市政」，又如何能反應南部聲音給國民黨高層聽到呢 ？

黃文益也指出，韓國瑜接下國民黨中常委一職，恐怕不是為了南部，而是為了他自己的下一步 ，以目前高雄市民罷韓的熱度以及罷韓聲量來看 ，韓國瑜極有可能在6月6日之後就會被罷免掉市長一職，相信韓國瑜自己內心深處也知道罷韓已是大勢所趨， 因此韓國瑜現在正積極的在為自己的政治生涯做下一步規劃，然而這樣的做法恐怕會導致更多的高雄市民對他更反感 ！激勵更多市民在6月6日當天出來投下罷免票！

▲ 高雄市議員黃文益 。（圖／記者翁進忠攝）



黃文益也質疑高雄市政都做不好了，遠見雜誌調查的防疫滿意度也是六都之末，韓國瑜現階段還有什麼能力要去參與國民黨中央事務！ 所以呼籲韓國瑜應該以高雄市政為重 ，當一天和尚敲一天鐘，不要再次的吃碗內看碗外， 把握他所剩無幾的高雄市長的時日，好好的為高雄市民盡心盡力 ，做一些一個高雄市長應該做的份內工作 ！縱使韓市長即將被罷免掉，但下台的身影也應該要好看一些 ，凡事只為自己下一步著想的政客，終究會被選民所唾棄 ！