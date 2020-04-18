陳學聖揭韓國瑜反制罷韓內幕：其實韓看得蠻開

▲前國民黨立委陳學聖。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

記者蘇晏男／台北報導

台北高等行政法院17日駁回高雄市長韓國瑜停止罷韓的聲請，同日下午，中選會宣布罷韓投票將於6月6日舉行。對此，與韓國瑜交情甚深的前國民黨立委陳學聖晚間就於政論節目表示，韓對於罷韓結果「蠻看得開」，同時也透露他面對外界質疑，仍堅持提出聲請的原因。

日前韓國瑜被民進黨議員指控都沒有行程，陳學聖表示那天跟韓在一起，「他前面有一個訪客，然後我們在長談一些事情，不要因為行程沒有公開，就說人家不勤勞，這點我可以做見證」，但民進黨還是不斷持續攻擊他。

陳學聖透露兩人談話內容有涉及罷韓投票。陳指出，韓國瑜滿了然於心，覺得就盡力做，就像去年登革熱到現在疫情的控管，「人家給我們這個機會我們就把它做好，至於結果怎麼樣，他是蠻看得開」。

對於韓國瑜為何堅持提出聲請一事，陳學聖指向主持人謝震武表示「你們學法的人堅持」。陳學聖解釋，有一批法學界的人，認為這件事韓國瑜一定要表態立場，如果沒這麼做，「以後這個罷免門檻這麼低，哪一個人當選的隔天就是被罷免的開始」；因此儘管他自己也曾提醒韓國瑜若二階段過關後才提出來，「人家就覺得你輸不起」，但韓說，就是法界朋友認為這事情關係到整個國家未來政治會不會動盪不安，所以一定要提告。

其他人也看了這些...

►中選會通過罷韓案 6月6日舉行投票

►韓國瑜聲請「停止罷免」 遭法院裁定駁回！

►停止罷韓遭法院駁回 葉慶元：韓國瑜將提出抗告

更多熱門新聞...

►韓國瑜聲請停止罷韓遭法院駁回…再拚抗告 高雄市府回應了！

►中選會今將審議罷韓案 韓國瑜「公開露面30分鐘」不多談離去

►聲請停止罷免才9天！韓國瑜遭駁回「關鍵原因」曝光…法院798字揭理由

