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新冠病毒「藏鞋底可活5天」　踩到病患飛沫黏纖維續活…傳染力仍爆強！

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒感染力驚人。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎爆發至今3個多月，目前各國僅以支持性療法治療，尚未有能對症下藥的疫苗或藥物。世界各國的醫療衛生單位也都呼籲民眾需要勤消毒、洗手，做好個人、他人的衛生保健，就是為了防範新冠病毒擴散。日前《新英格蘭醫學雜誌》中更提到，當患者咳嗽、打噴嚏時，產生的氣溶膠可讓病毒存活3小時，且具有強大的傳染力；如今研究顯示，新冠病毒在「鞋底」可以存活5天。

根據英國《每日郵報》報導，日前在《新英格蘭醫學雜誌》中提到，專家發現新冠病毒在部分物體表面上，仍保存強大的傳染力，在塑膠、不鏽鋼上，更能在3天後還能測試到活病毒；而在硬紙板上病毒則無法存活24小時，銅製品上能活4小時，但有一半病毒在46分鐘內就會失去功能。

▲高跟鞋,工作,上班,皮鞋,上班族,裙子,OL。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲醫師發現新冠病毒可在鞋底存活5天甚至更久。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

美國聖地牙哥醫師Georgine Nanos就表示，其中「鞋子」很有可能也是新冠病毒主要的傳染管道之一，因為鞋底是細菌、真菌、病毒的主要孳生地，這樣的說法同樣得到傳染病學家施密特（Mary E. Schmidt）的支持。施密特表示，「新冠病毒可以靠鞋底和合成纖維生存5天」，而在公車、超市這樣的公共場合最容易夾帶。

專家指出，鞋底通常有多數細菌、病毒滋生，而新冠肺炎患者所呼出的氣體所形成的氣溶膠可讓病毒存活三小時，而在這3小時內，病毒仍有極大的傳染力，若鞋底踩到後，則可再延長存活、感染力時間。

因此也建議，近期新冠肺炎高峰之期，民眾返家或是在脫鞋的場合，可以將鞋底酒精或消毒液消毒，或是放在門外，而如醫療工作者、店員等可以有別的鞋換穿。

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