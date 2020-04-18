一個要價390！德國口罩價格飆漲　生產商接「百萬訂單」：不是做慈善

▲德國口罩價格大漲，一個要價台幣390元。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，德國許多大廠在政府的建議下，開始自行生產口罩。原以為出產量大增可以解決醫療物資短缺、價格飆漲的狀況，沒想到價格依舊直接翻倍，一個外科手術口罩要價12歐元。儘管如此，廠商還是接到大量訂單，面對價格飆升的情況，廠商也清楚表示，生產口罩不是做慈善，絕對不能白送。

《德國之聲中文網》17日報導指出，德國這一個多月以來，持續處於醫療物資缺乏的狀態，因此政界向國內廠商喊話，建議他們自行生產口罩，因此包含體育服飾生產商「Trigema」、汽車製造商「戴姆勒」（Daimler AG）都開始投入生產，原以為能夠藉此解決資源短缺、價格飆漲的狀況，沒想到蜂擁而至的訂單，還是讓口罩價格大漲。

上週Trigema生產的一般外科手術口罩，每1000個的批發價是6歐元，而16日的價格就飆升到一個12歐元（約台幣391元)，而在疫情爆發前，今年1月底的每個口罩零售價在5至10歐分（約台幣2元至3元)，短短不到3個月，價格飆升了200多倍。

Trigema總裁克魯普（Wolfgang Grupp）表示，該公司宣布生產口罩後，就立刻接到大量訂單，不論是地方政府、警察局、醫院，還是一般民眾都發出了訂單，目前Trigema的周產量約為8萬個。克魯普也坦言，他願意幫助德國，生產口罩絕對不是在做慈善，絕不能白送口罩，且口罩需要5道製作工序，所以12歐元的價格很合適。

儘管價格超高，但民眾對口罩的需求仍舊非常高，德國《焦點在線雜誌》援引Trigema公司總裁克魯普報導稱，目前他們收到超過100萬個訂單，而現階段Trigema每天最多能生產3.5萬個口罩，客戶最快要等到5月才能取貨。