公園就是遊樂場！　桃園大溪區埔頂公園開放高空溜索…等設施

▲大溪區埔頂公園滾輪溜滑梯。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間，不想宅在家，不妨到公園親子遊！桃園市政府工務局指出，大溪區埔頂公園的新遊戲場，已於17日起開放，有高空溜索、滾輪溜滑梯、樹屋遊戲區及防災鞦韆，亦有配合現地大樹造景樹下休憩空間，歡迎民眾來公園放鬆身心。

▲高空溜索。（圖／工務局提供）

工務局指出，桃園市近年來陸續開放共融式遊戲場，公園遊戲場的設計理念推陳出新，並以多元、挑戰性及安全性為目標，期望讓大人小孩一同使用並在學習中共同成長。今年上半年更新完成的4座公園，包括平鎮區新勢公園、大園區橫山書法藝術公園、楊梅區頭重溪柚子公園，以及即日起開放的大溪區埔頂公園，各有有其特色，值得家長們帶小朋友逐一挑戰。

▲滑梯入口。（圖／工務局提供）

共融式遊戲場設有1組高空溜索、1組滾輪溜滑梯、樹屋遊戲區及1組防災組合鞦韆，提供變化多端、挑戰無限的空間，原為大樹叢林改造成孩子們的冒險森林及滾輪滑梯等遊戲設施，4大遊戲區可以充分享受高空速度及滑溜等挑戰性，另外也有旋轉台360度旋轉設計，而特殊造型的樹屋遊戲區，具夜間燈照效果、可鑽入及躲藏的趣味空間，更深受小朋友喜愛，讓大家玩到捨不得回家。

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