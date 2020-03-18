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離譜！台南維冠大樓建築師服刑前竟可審查工程未撤照　工務局回應了

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▲台南維冠金龍大樓因地震而倒塌，造成115人死亡、96人受輕重傷，及近3百人無家可歸的重大意外，建築師鄭進貴至今尚未撤照廢證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南維冠金龍大樓因地震而倒塌，造成115人死亡、96人受輕重傷，及近3百人無家可歸的重大意外，建築師鄭進貴至今尚未撤照廢證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南維冠大樓2016年因0206地震倒塌造成115人罹難，負責大樓設計、監造的建築師鄭進貴，被法院依業務過失致死罪判刑5年定讞，但傳出他服刑前半個月，還代表台南市建築師公會審查裝修工程，且他入監1年多，建築師執照還沒撤銷，台南市工務局指出，18日上午召開台南市建築師懲戒委員會審查以正視聽。

工務局指出，2016年0206地震發生台南永康維冠金龍大樓倒塌事件，引起社會廣大輿論，市長黃偉哲要求勿枉勿縱，市府依建築師法針對負責維冠大樓的鄭進貴建築師，於3月18日召開台南市建築師懲戒委員會進行審查以正視聽。

▲台南維冠金龍大樓因地震而倒塌，造成115人死亡、96人受輕重傷，及近3百人無家可歸的重大意外，建築師鄭進貴至今尚未撤照廢證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府表示，建築師法第4條第4、5項規定，建築師「因業務上有關之犯罪行為，受1年有期徒刑以上刑之判決確定，而未受緩刑之宣告。受廢止開業證書之懲戒處分。」維冠金龍大樓倒塌經2017年7月28日，台灣高等法院台南分院第二審判決鄭進貴建築師處有期徒刑5年，併科罰金新台幣9萬元，案經上訴最高法院，2019年2月21日最高法院判決上訴駁回定讞。

▲台南維冠金龍大樓因地震而倒塌，造成115人死亡、96人受輕重傷，及近3百人無家可歸的重大意外，建築師鄭進貴至今尚未撤照廢證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

內政部營建署於2019年8月5日營署建管字第1081156884號函知市府最高法院判決上訴駁回確認，並請核處鄭進貴建築師懲戒事宜。市府於2019年11月7日函查台南市建築師公會查詢鄭進貴建築師，是否於2019年2月21日迄今是否尚有充任建築師承接建築師相關業務，經查察鄭進貴建築師仍為該會室內裝修審查人員，並於2019年2月27日完成審查1件竣工查驗在案。

因此，市府於3月18日依規定召開台南市建築師懲戒委員會，針對鄭進貴建築師懲戒一案進行審查，若案件確立，將依築師法第4條，報請中央主管機關撤銷或廢止其建築師證書本案是否有延宕，將調查追究相關人員責

據了解，工務局因市府「建築師懲戒委員會」委員任期屆滿，重新遴聘委員人選而延宕至18日才開會審查；工務局指出，待委員會做出懲處決議後，若鄭進貴沒申覆，可先撤銷開業證書，再送內政部撤銷或廢止其建築師證書

2016年2月6日凌晨，維冠金龍大樓因地震而倒塌，造成115人死亡、96人受輕重傷，及近3百人無家可歸的重大意外。檢察官認為建案結構分析與設計、建築設計圖繪製、建築施工、監造、監工過程中偷工減料所造成，建商維冠負責人林明輝（64歲）、設計部經理洪仙汗（58歲）、建築師張魁寶（63歲）、鄭進貴（63歲）、大合鑽探技術顧問公司結構部結構技師鄭東旭（52歲）等5人被檢方認有明顯疏失，導致大樓耐震強度、韌性不足而快速倒塌，建築物無法維持完整結構而崩毀，導致嚴重傷亡。一審法院2016年也依業務過失致死罪的最高刑度，5名被告各判決5年，皆併科9萬元。

台南高分院二審宣判，因檢察官在二審時追加一名傷者併案審理，因此將原判決撤銷，惟改判仍維持一審最重5年刑期。同時各併科罰金最高9萬元。鄭進貴最後上訴至最高法院，2019年2月21日被駁回，三審定讞，2019年3月14日入監。

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