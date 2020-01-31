快訊／「7小時狂降7°C」輻射冷卻大發威！　桃園驚見3.5°C創新低

▲▼輻射冷卻大發威，桃園大溪3.5度創新低。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

2年來第一波寒流來襲，中央氣象局觀測，台灣附近有明顯的冷平流胞狀雲系，入夜後加上輻射冷卻效應明顯，31日凌晨1時桃園大溪已經出現3.5度低溫，創下新低，嘉義市農試也只有4.4度，新北深坑4.7度，雲林也出現5度低溫，嘉義以北溫度分布圖呈現一片深藍色，冷得相當有感。

根據氣象局觀測，桃園大溪30日傍晚5時仍有11.1度，入夜後一路狂降溫，到晚間8時已經只剩5.4度，深夜11時輻射冷卻效應明顯，降剩4度，過夜後在31日凌晨1時達到新低溫3.5度，7小時內跌了7度，有感急凍。

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「輻射冷卻大發威！」天氣風險公司也公布氣溫分布圖分析，入夜後真的夠冷，剛過11點全台灣就變成凍番薯，預估清晨西半部局部地區有機會下探5度以下低溫，目前已經很多出現5至6度的低溫，市區也只剩7至9度，因今天雲量稀少、風速相對偏弱，是輻射冷卻的完美表演舞台。

天氣風險公司表示，以北部的地圖來看，平地最低溫出現在「台北盆地周圍」和「大漢溪河谷附近」。輻射冷卻作用最強烈的地方常在空曠地面和山頂。當山區急速降溫，厚重的冷空氣就會往低處流，往往會在河谷、盆地周圍堆積，30日入夜的低溫除了寒流本身的強度，還伴隨典型、強烈的輻射冷卻作用，預估近日也特別容易會發生結霜現象。

▼冷平流明顯，桃園大溪創新低溫7小時降7度。（圖／中央氣象局）



「冷平流還很強！」氣象局副局長鄭明典觀測，30日入夜後冷平劉雲系還很明顯，冷空氣持續出海，氣溫偏低，將會有一波較顯著的降溫，加上輻射冷卻，入夜到清晨不少地方氣溫創新低。預報中心估計，全台普遍剩下8度，22縣市持續發布低溫特報，尤其嘉義以北及花東縱谷局部地區將下探6度以下。

氣象局預報，入夜至31日（周五）清晨因寒流持續影響，加上輻射冷卻效應明顯，各地氣溫偏低，低溫僅8至10度，尤其嘉義以北及花東縱谷局部地區有機會下探至6度以下。白天起中部以北及宜花高溫回到16至18度，南部及台東20度。目前已經針對嘉義以北12縣市發布6度以下橙色低溫特報，其它8縣市也是10度以下黃燈示警。

●30日晚至31日上午低溫區域：

【橙色燈號（非常寒冷）】

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、新竹市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

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