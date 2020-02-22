早產女嬰患先天性疾病！24歲生父「摀口鼻悶死」...棄屍遊樂場沙池

▲廣州日前發生一起棄屍命案。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省廣州市日前發生一命案，一名剛出生的女嬰昨（21）日被發現在遊樂場的沙堆中，經證實已身亡。警方調查後發現，該名女嬰的親生父母有涉案嫌疑。事後，24歲的徐姓父親也坦言，這是夫妻2人討論後的決定，因為女兒患有先天性疾病。

據《廣州日報》報導，廣州番禺警方21日早上7時左右接到通報，有民眾稱在祈福新村某區的遊樂場內，發現一具女嬰的屍體。據悉，該名女嬰是在遊樂場的沙池裡，且被發現時，僅露出一雙腿。事後，警方迅速派員到場處置，並針對該案件展開調查。

▲女嬰屍體被丟在遊樂場內。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

經調查，警方發現女嬰的死因與其父母有關。由於24歲的徐姓父親與24歲的張姓母親有涉案嫌疑，隨後已被警方拘捕。在訊問過程中，徐男坦言，女兒是早產兒，且患有先天性疾病，因此與妻子商量之後，決定將其捂口鼻致死，再將屍體埋在遊樂場內。

據悉，涉案的徐男和張女目前已被警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。消息曝光後，網友也氣憤表示，「這什麼父母阿」、「太可怕了」、「這算故意殺人了」、「沒人性」、「不負責任，判死刑」。

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