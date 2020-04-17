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減少製造業無薪假！工業園區「租金減2成」　經濟部5大紓困一次看

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記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情使國內部分業者營收大幅下跌，經營面臨困境，導致採取裁員及減班休息的業者持續增加。對此，行政院2日公布第二階段擴大紓困振興方案，經濟部依該方案規劃工業園區費用減收緩繳，緩繳1年或減租2成、推動薪資及營運資金補貼及水電減免等措施。

▲▼行政院紓困方案記者會。（圖／行政院提供）

▲經濟部次長林全能。（圖／行政院提供）

行政院政務委員龔明鑫17日邀集經濟部次長林全能召開「行政院紓困振興方案」記者會。因應歐美等主要消費市場疫情擴大對我國產業之衝擊，行政院推出第二階段擴大紓困振興方案，其中製造業及其技術服務業的薪資及營運資金補貼加碼近200億元，此外經濟部也搭配推動水電費減免、工業園區費用減收緩繳及擴大融資及信保額度等措施。

一、工業區相關費用減收緩繳：

提供經濟部工業局轄管工業區內承租土地、建築物或國有房舍者土地租金緩繳1年或減收2成（二擇一），另協助承租購土地或廠房建築物者，其公共設施維護費得減半收取，並對已申請污水處理聯接使用廠商，使用費緩繳1年，分3年平均攤還，免計收滯納金及延遲利息，已經陸續開始受理申請，直接向當地工業區服務中心申請即可。

二、加工區相關費用緩繳：

提供區內事業單位，土地租金緩繳1年或減收2成（二擇一）、展延投資建廠期限、污水處理費緩繳1年、營收衰退30%者，管理費緩繳1年等協助，另此4項紓困措施均免息，已開始受理申請。

三、薪資及營運資金補貼：

針對營業額減少5成以上有稅籍登記之製造業及技術服務業，補貼每位員工薪資4成，每人每月補貼上限2 萬元，共補貼3個月，並按員工人數提供企業一次性營運資金補貼，每位員工補貼 1 萬元。

舉例來說，某家製造業者僱有200位員工，假設每位員工原薪水皆為4萬元，自4月起遭減薪30％（減薪後月薪為2.8萬元），政府補貼該業者薪資（補貼3個月，共960萬元）及營運資金（共200萬元）共計1160萬元，自4月起，每位員工仍可領月薪4萬元，但企業每月僅須支付每位員月2.4萬元（相較前述2.8萬元少支付4000元）。

四、水電費減免：

水、電費減免適用期間為2020年3月1日至2020年9月30日，營業額減少達15％者，減免水、電費10％（水費每月上限7千元、低壓用戶電費每月上限10萬元），高壓以上用戶則為申請暫停部分契約容量，減收基本電費，於2021年6月30日前申請恢復契約容量，免收供電設備維持費（無電費減免），但無法配合申請暫停部分契約容量，且屬百貨商場等經營型態之服務業，並經各中央目的事業主管機關認定後，每一電號減免10％（每月上限50萬元）。

營業額減少達50％者，減免水、電費30％（水費每月上限2萬元、低壓用戶電費每月上限30萬元），高壓以上用戶如降低契約容量者，除有前項減收基本電費及免收供電設備維持費外，電費亦同樣減免30％，惟每月上限300萬元；水費延長繳費期限至4個月，營業低壓用戶電費延長繳費期限至4個月，高壓以上用戶可申請當期電費均分4期，每月繳付一期。

五、擴大融資及信保額度：

受影響中小型事業振興資金貸款融資額度將從新台幣2000萬提高至1.5億元、非屬中小型事業融資額度則將從8000萬元提高到5億元，且由政府當保人提供防疫千億保1000億元融資保證，並加碼2000億元協助中大型融資保證，另外配合央行中小企業資金轉融通方案，提供銀行2000億元資金辦理中小企業紓困。

經濟部指出，前述措施均如火如荼推動中，統計迄今，競爭力中心已服務超過1600家次業者，並協助解決業者536項需求；此外資金紓困、技術提升、在職充電、市場拓銷等相關措施之協助內容、申請時間及受理方式均已公告於產業競爭力發展中心網站，歡迎業者查詢運用。

經濟部表示，為讓全國各地業者了解各項紓困措施，並就近協助業者申請，將結合全國各地廠商協進會、各產業公協會及工業區服務中心，來提供業者關懷及協處服務，加速業者取得政府紓困及振興輔導資源。

經濟部也表示，產業紓困的部分，最重要的是穩定企業經營及員工就業，而政府會優先減輕企業負擔，提供相關補貼及費用減免，如果企業覺得補貼不夠可以再借，經濟部已規劃了既有貸款展延、營運資金及振興貸款，同時提供利息補貼及信用保證協助措施，歡迎業者踴躍提出申請。

最後，經濟部強調，疫情期間會和業者站在一起，共同面對疫情衝擊，並秉持行政院長蘇貞昌「寬一點、快一點、方便一點」及「雨露均霑」原則，積極協助業者渡過難關。

▲▼行政院紓困方案記者會。（圖／行政院提供）

▲行政院紓困方案記者會。（圖／行政院提供）

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