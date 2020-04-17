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他500公尺內6度蛇行…遭2分局夾殺開4單抗告敗訴　法官：以為吃了無敵星？

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▲方向燈。（圖／記者羅志華攝）

▲伍男於500公尺內不打方向燈、6度蛇行遭罰4單，不滿被連續開罰提告，法官認為「不是一次違規就像吃了無敵星，後面都不用罰」，判他敗訴。（示意圖，非新聞當事道路／記者羅志華攝）

記者羅志華／綜合報導

伍姓男子於2019年5月間，行經高雄市鳥松區中正路段時，於1分多在500公尺內，多次未打方向燈變換車道遭民眾檢舉，鳳山、仁武分局依法開了4張罰單；伍男提告撤銷2單，屏東地院日前判他敗訴，法官薛侑倫於判決中表示，「道路駕駛不是玩馬力歐賽車，違規一次就像吃了無敵星，後面違規都不用罰」。

伍男於2019年5月19日12時許，行經高雄市鳥松區中正路、鳳山區鳳松路交界，於500公尺內6度不打方向燈變換車道、跨越雙黃線，嚴重影響後方駕駛，經民眾行車紀錄器檢舉後，被警方開了4張罰單；伍男質疑1分內舉發4張罰單是否合理，且違規路段不到1公里，卻被2分局開罰，提行政訴訟要求撤銷其中2單。

警方表示，伍男犯行透過民眾檢舉影片證據確鑿，且多次犯行影響不同駕駛人，雖違規路段距離不長，但每次違規都是在不同地點的不同違規行為，自然應該分別處罰。

法官勘驗紀錄器影片，發現伍男確實在1分多內多次變換車道，伍男雖辯稱是為了閃躲機車，但沒打方向燈就是違規；至於連續開罰部分，法官認為，「這是真實道路駕駛，不是電玩馬力歐賽車，所以不會在你第一次違規未打方向燈後，就像吃了無敵星星一樣，接下來500公尺都呈現無敵狀態，可以不打方向燈都不算違規」，並勸伍男以後要記得打燈，「你會得到更多行車安全」。

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