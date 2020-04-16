男欠1.8萬交通罰單！250萬透天厝遭法拍　監委決定出手要查了！

▲陳姓男子未繳交通違規罰款1萬8千元，名下房子被以低於市價的135萬5400元法拍賣。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者董美琪／綜合報導

基隆市一名陳姓男子因為積欠交通違規罰單1.8萬元，遭監理單位交送法務部執行署強制執行，房子被以低於市價的135萬5400元法拍，令他措手不及，難過表示媽媽不識字「不知道有被開罰」。對此，監察院委員們表示要查。

陳姓男子長年住在基隆市中山區，獨立扶養子女和母親，平時因為建築工作關係，常在中南部奔波。陳男於2016年因交通違規，被開罰4張總計1.8萬元的罰單，但因為時常不在家的關係，他自稱「不知道有被開罰」，因此在2月時收到房子被法拍、要求在4月遷出的消息，對於僅有的家被收走，難以接受。

陳男表示，由於媽媽不識字，替他代簽行政執行署的通知函件時並不知道是罰單，才會導致沒有繳款，目前只能先讓家人投靠姐姐，未來只好再想辦法。

對此，監察委員發新聞稿表示，報導基隆市陳先生在4年前積欠1萬8千多元的交通違規罰鍰，因遲未繳納，導致市價約250萬元的3樓透天厝在去年底遭行政執行署宜蘭分署查封，並於今年1月以135萬元法拍出去，就此筆拍賣是否符合比例原則，相關執行程序有無完備，引起監察委員王幼玲、高涌誠、蔡崇義對此事件之關注，並申請自動調查。

監察委員指出，為了1萬8千元的欠繳罰單，卻拍賣人民賴以生存之唯一居所，是否符合比例原則？有無侵害人民居住權？再者，當事人是否有其他財產可供執行？相關執行程序是否完備？有無執行過當？為保障法律程序正義及人民財產權益，實有詳予探究及瞭解之必要。

▲陳姓男子。（圖／記者郭世賢翻攝）



先前，律師林智群曾提出3點見解，認為是男子「把政府當塑膠在先」，政府只是按照程序走的，沒有太大問題。

行政執行署宜蘭分署也曾表示，2019年6月3日就有命陳男在限期內繳款，通知函內也有提到，「若沒有正當理由不履行繳款，依法得拍賣其房屋」，但陳男卻遲遲未處理，同年7月26日執行署才下定移送機關確認並依法執行。宜蘭分署強調，拍賣陳男名下房產的過程中，從查封、測量、詢價、拍賣等程序，相關公文都有合法送達陳男的戶籍地址，由陳母簽收。

許多網友認為應該法規本來就應該遵守，怎麼可能找不到人，罰單都寄到家裡了，被罰才後悔。不過今天監委要查辦的報導出來後，也開始有不少網友支持監委的聲音出現，「欠稅欠到百萬元的人的財產怎麼都不會被如此對待」、「拿房子去貸款就可還罰款。為什麼要查封拍賣。這其中必有原因。相關單位應該查一查了。富人欠稅一堆。也沒有看到那些稅務員用那麼強勢的手段。何況才1萬8萬而已」、「終於有人出面調查了」、「銀行可以從薪資扣取金額，監委應該嚴查」。

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