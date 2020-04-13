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欠1.8萬罰單→房子被法拍他崩潰　律師3點分析「合理」：你把政府當塑膠

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▲▼陳姓男子未繳交通違規罰款1萬8千元，名下房子被以低於市價的135萬5400元法拍賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳姓男子未繳1.8萬元交通違規罰款，名下房子最終被法拍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

基隆市一名陳姓男子因為積欠交通違規罰單1.8萬元，遭監理單位交送法務部執行署強制執行，房子被以低於市價的135萬5400元法拍，令他措手不及，還抱怨「房子被搶走」。不過律師林智群卻提出3點見解，認為是男子「把政府當塑膠在先」，政府只是按照程序走的，沒有太大問題。

陳姓男子長年住在基隆市中山區，獨立扶養子女和母親，平時因為建築工作關係，常在中南部奔波。陳男於2016年因交通違規，被開罰4張總計1.8萬元的罰單，但因為時常不在家的關係，他自稱「不知道有被開罰」，因此在2月時收到房子被法拍、要求在4月遷出的消息，覺得難以接受。

請繼續往下閱讀...

陳男表示，由於媽媽不識字，替他代簽行政執行署的通知函件時並不知道是罰單，才會導致沒有繳款，目前只能先讓家人投靠姐姐，自己會再繼續想辦法。

▲▼陳姓男子未繳交通違規罰款1萬8千元，名下房子被以低於市價的135萬5400元法拍賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳男被要求於4月底前遷出。（圖／記者郭世賢翻攝）

律師林智群對此也在臉書發表看法，首先他認為，既然陳男被要求搬離，代表此人應該住在那邊，「既然住在那裡，怎麼會四張罰單（超速闖紅燈）跟十幾張催繳通知，都沒收到？然後進入執行程序，執行處也會發公文給你，你怎麼會不知道？」

林智群認為，男子「罰單來了也不繳，催繳通知也不理，執行公文也不看」，把政府當塑膠在先，房子最終被拍賣是沒有什麼問題的。

林智群接著又說，政府雖然拍賣掉陳男的房子，但拍賣完扣掉執行費和1.8萬元欠款後，剩下的錢還是屬於當事人的，「房子不是政府搶走，而是賣掉了，剩下的錢還是你的！」

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲律師認為房子是被賣掉，不是被搶走，剩下的錢仍歸陳男所有。（示意圖／記者周宸亘攝）

林智群表示，法律是保護懂法律的人（或者重視自身權益的人），拿到文件時起碼要問一下，不應拿「媽媽不識字」當擋箭牌，「這個年代，連70歲阿桑都會上網了，就算不識字不會上網，也知道掛號信是重要文件吧？你不理他，最後就是他不理你！」

行政執行署宜蘭分署回應，2019年6月3日就有命陳男在限期內繳款，通知函內也有提到，「若沒有正當理由不履行繳款，依法得拍賣其房屋」，但陳男卻遲遲未處理，同年7月26日執行署才下定移送機關確認並依法執行。宜蘭分署強調，拍賣陳男名下房產的過程中，從查封、測量、詢價、拍賣等程序，相關公文都有合法送達陳男的戶籍地址，由陳母簽收。

►交通罰單累積1萬8沒繳…名下透天厝135萬被法拍！基隆男嘆：我毫無防備

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