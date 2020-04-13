交通罰單累積1萬8沒繳…名下透天厝135萬被法拍！基隆男嘆：我毫無防備

▲陳姓男子未繳交通違規罰單總計1萬8千元，結果名下房產被以135萬5400元（低於市價）法拍賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

陳姓男子因積欠交通違規罰單1萬8千元，遭監理單位送交法務部執行署強制執行，經相關單位通知後，因陳男仍未如期繳款，他名下的房屋最後被以低於市價的135萬5400元法拍。陳男日前接到搬遷通知才知道原來房子已被拍賣，嚇的急忙尋求行政救濟管道。

陳姓男子長年住在基隆市中山區中山一路上的一處巷弄內，獨力扶養子女及母親，平時因從事建築工作的關係，常在中南部奔波。2016年起陳男因交通違規，被開罰4張罰單總計1萬8千元，但因時常不在家的關係，他完全不知道自己被開罰，怎料2月時就接到通知說，因罰單沒繳，名下的房屋已被拍賣，同時也要求他立即搬家。

▲陳姓男子無奈表示，是因母親不識字收到罰單時沒有告知他才會沒有繳納。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳男表示，期間有去找拍定人，希望以付代書費等方式，再加碼15萬元買回房屋，但仍失敗告終，現在母親及子女只能先去投靠姊姊，剩他獨自一人留在家中想辦法。

陳男稱，因為母親不識字的關係，母親在代他簽收行政執行署的通知函件時並不知道是罰單，才會導致沒有繳款。另外他也提出疑問表示，房子要被拍賣掉時，行政執行署並沒有到他家貼封條，這讓他完全沒有防備，最後只能接收事實。

行政執行署宜蘭分署則回應，2019年6月3日就有命陳男在限期內繳款，通知函內也有提到，「若沒有正當理由不履行繳款，依法得拍賣其房屋」，但陳男卻遲遲未處理，同年7月26日執行署才下定移送機關確認並依法執行。宜蘭分署強調，拍賣陳男名下房產的過程中，從查封、測量、詢價、拍賣等程序，相關公文都有合法送達陳男的戶籍地址，由陳母簽收。

►偷偷分享少女秘密！