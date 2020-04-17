劉樂妍自爆：票投羅智房租減1000　PTT網友怒舉報…檢起訴「刑期3年起跳」

▲劉樂妍於2018大選前，上網自曝收買房客票投羅智強的對話，轉載到PTT後一片怒罵，更有網友檢舉賄選，北檢4/17依《選罷法》起訴。（圖／翻攝自Facebook／劉樂妍）

記者羅志華／台北報導

藝人劉樂妍於2018年九合一大選前，在網上自爆收買房客票投羅智強的對話，「妳1124如果回家投羅智強，這個月房租，我給你減1000塊！」，轉載到PTT後引來一陣怒罵，有網友更直接向北檢舉報賄選；劉樂妍雖於偵查中認罪，但由於賄選刑期屬3年以上，北檢4月17日依《選罷法》將她起訴。

九合一大選前夕，劉樂妍於網上分享與房客的對話：

劉：妳1124到底會不會回家投票？

房客：姐，我晚上要上班！（意思表示不會，我的房客白天睡覺，晚上上班）

劉：妳11.24如果回家投羅智強，這個月房租，我給妳減1000塊！

房客：……好啦，那我回家投票

劉：乖孩子。

我這不叫賄選買票，我這個叫「中資介入」。

劉樂妍得意洋洋地宣稱「中資介入」選舉，引來網友一陣怒罵，「她真的會被告」、「這是賄選！」、「這真的是賄選，有夠爛」，更有網友直接向台北地檢舉報，「我說真的，她（劉）是智X嗎？有具體對價耶」、「喔，對了，我剛剛已具名向台北地檢署檢舉賄選了」，北檢於4月17日依《選罷法》將劉樂妍起訴。

《選罷法》86條規定，對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行投票權或為一定之行使者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金。即使劉樂妍在偵查中認罪，仍無法得到緩起訴，若未來判刑確定，劉樂妍可能好一陣子沒辦法回大陸了。

我沒有遲到，是時間遲到了！