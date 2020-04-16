首例！旅美夫妻染疫後返台確診　高檢署指示桃檢分案偵辦

▲旅美夫妻返台後確診，檢方分案偵辦。此為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

一對旅美長達30年的夫妻，疑似在美染疫、出現症狀，仍闖過美國機場檢疫，搭機返台。返台後被檢查出確診，造成同機的機組員及乘客都須實施居家隔離。這對夫妻的行為遭國人罵翻，台灣高等檢察署16日指示桃園地檢署，即刻啟動「防疫處理小組」，查明這對夫妻是否涉有刑責或違反行政規定，並儘速依法處理，防堵防疫漏洞。這也是我國由檢方立案清查確診的案例。

中央流行疫情指揮中心日前召開記者會，公布確診384例為長期旅居美國的男子，上周五(10日)從紐約搭機返台，返台前已經有症狀；隔2天後，又公布確診393例，為60多歲的女性，是384例的妻子，2夫妻都是返台前就有症狀，硬闖機場、騙過檢疫設備，強行搭機返台。案情公布後，引發軒然大波，其中393例還因為沒有健保，治療由全民買單，更是引發群情激憤。

高檢署在16日晚間發布新聞稿，表示已經指示桃園地檢署即刻啟動「防疫處理小組」，結合相關行政機關迅速調查釐清，查明該病例是否涉有刑責或違反行政規定，並儘速依法處理，防堵防疫漏洞。

高檢署進一步指出，法務部於今年2月下旬即通函要求各地檢署成立「防疫處理小組」，由檢察官率領警政、衛政、社政、消費者保護、公平交易及關務、邊防等機關成員，針對疫情相關事件，迅速整合跨機關意見，釐清事實，若屬刑事責任者，即由檢察官速查嚴辦，若屬行政責任，則交由權責機關依法裁處。從而上開爭議案例，即由檢察機關防疫處理小組依照法務部上開指示，主動查處，俾求迅速處理，以固守防疫陣線。

高檢署最後指出，面對疫情衝擊，政府嚴陣以待，呼籲國人出入境均應切實配合政府各項防疫措施，切勿隱匿自身健康狀況，共同守護得來不易的防疫成果。

