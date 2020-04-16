快訊／林益世假釋出獄！深藍色上衣包緊緊「完全認不出」　低調騙過媒體

記者陳韻如／桃園報導

前立法委員林益世因財產來源不明罪遭判2年定讞，2018年入監服刑1年半，日前申請假釋獲准，並於16日出獄，而他下午步出八德外役監獄，可以看見他頭戴黑色鴨舌帽、穿著深色藍上衣、戴著口罩相當低調，就連在場媒體都沒認出他。

▲林益世身穿藍衣走出來。（圖／記者陳以昇攝）



林益世在擔任立委期間，曾「地勇選礦公司」負責人陳啟祥取得中鋼爐下渣契約，陳啟祥再度前來請託林益世時，林益世要求以8300萬元做為協助處理續約之代價，並要求將該8300萬元以現金分成3000萬元、3000萬元及2300萬元3份。

全案經檢方提起公訴後，林益世被判刑7年4個月，而他提上訴後，二審改判13年6個月徒刑、褫奪公權8年，併科罰金新臺幣1580萬元。案經上訴第三審，最高法院僅將「財產來源不明罪」部分，處有期徒刑2年、褫奪公權2年，併科罰金1580萬元定讞；至於貪污部分，則撤銷發回高等法院更審。

▲林益世（左）出獄。（圖／記者徐文彬攝）

林益世2018年9月底入監服刑，而他日前申請假釋獲准，高院更審法官則再度開庭，提訊林益世到庭，審酌是否要接續羈押林益世，但最後裁定不需羈押，但限制出境、出海8個月，並維持保金5000萬元及每週到警局報到一次等。

林益世假釋獲准後於16日出獄，而他下午步出八德外役監獄，可以看見他模樣與入獄前一樣，唯一不同的是，他頭戴黑色鴨舌帽，穿著深藍色上衣還戴著口罩，相當低調，就連在場媒體都沒認出他。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下