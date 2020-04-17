勒斃空姐妻伴屍3小時　失業夫還辯不知妻子將錢用到哪

▲男子詹賢明徒手勒斃長榮航空事務長妻子，判刑15年定讞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子詹賢明去年初勒斃擔任長榮航空事務長（座艙長）的妻子簡美芳，還伴屍3小時，才打電話告知友人。法院審理時，詹男坦承犯案，但辯稱因不知道妻子都將錢用到哪裡去，妻子又打算離婚，發生爭執後才會失手勒斃妻子。一二審均將他判刑15年，案經上訴最高法院，17日駁回上訴定讞。

55歲的詹男與當時52歲的妻子結縭20餘年，2人未育有子女。而檢警查出，近年來詹男失業，，還陸續向妻子借錢超過1000萬元，讓夫妻關係非常緊張，妻子甚至於2018年底提議離婚。詹男不滿，恐嚇殺害妻子，妻子向親友求救後，在親友的調停下，雙方簽訂了「不可言語、動作、脅迫行為，不可飲酒過量」等協議切結書。

詹男雖簽下切結書，但行為沒有改變，依然故我。親友於2018年12月再度介入協調，並建議雙方分居同時簽署分居協議書，要求詹男必須在1個月內搬出2人住居。詹男不滿，遂於2019年1月6日上午與妻子談判時，爆發激烈爭執，妻子一度傳簡訊向同事求救，詹男隨後就因情緒失控徒手勒斃妻子。

詹男犯案後伴屍3小時，之後才打電話給友人，嚇得友人急忙報警。檢方依照家暴殺人罪聲請羈押獲准，並提起公訴。

一二審法院審理時，詹男均坦承犯案，但他在庭上的話不多，多以「是」或「不是」答詢。其中一審時，法官詢問財務問題時，詹男激動表示，曾繼承1200萬元，除了拿300萬元買車以外，其餘的錢全都交給妻子，「但不知道妻子將錢用到哪去」，才會因此讓夫妻關係更緊張。而法院均認定他犯後坦承犯行，深表歉意，又無前科，故均判刑15年。案經上訴第三審，最高法院17日駁回上訴，詹男遭判15年定讞。