　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勒斃空姐妻伴屍3小時　失業夫還辯不知妻子將錢用到哪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子詹賢明今年1月涉嫌徒手勒斃長榮航空事務長簡姓妻子，地院今審結諭知9月19日宣判。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲男子詹賢明徒手勒斃長榮航空事務長妻子，判刑15年定讞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子詹賢明去年初勒斃擔任長榮航空事務長（座艙長）的妻子簡美芳，還伴屍3小時，才打電話告知友人。法院審理時，詹男坦承犯案，但辯稱因不知道妻子都將錢用到哪裡去，妻子又打算離婚，發生爭執後才會失手勒斃妻子。一二審均將他判刑15年，案經上訴最高法院，17日駁回上訴定讞。

55歲的詹男與當時52歲的妻子結縭20餘年，2人未育有子女。而檢警查出，近年來詹男失業，，還陸續向妻子借錢超過1000萬元，讓夫妻關係非常緊張，妻子甚至於2018年底提議離婚。詹男不滿，恐嚇殺害妻子，妻子向親友求救後，在親友的調停下，雙方簽訂了「不可言語、動作、脅迫行為，不可飲酒過量」等協議切結書。

詹男雖簽下切結書，但行為沒有改變，依然故我。親友於2018年12月再度介入協調，並建議雙方分居同時簽署分居協議書，要求詹男必須在1個月內搬出2人住居。詹男不滿，遂於2019年1月6日上午與妻子談判時，爆發激烈爭執，妻子一度傳簡訊向同事求救，詹男隨後就因情緒失控徒手勒斃妻子。

詹男犯案後伴屍3小時，之後才打電話給友人，嚇得友人急忙報警。檢方依照家暴殺人罪聲請羈押獲准，並提起公訴。

一二審法院審理時，詹男均坦承犯案，但他在庭上的話不多，多以「是」或「不是」答詢。其中一審時，法官詢問財務問題時，詹男激動表示，曾繼承1200萬元，除了拿300萬元買車以外，其餘的錢全都交給妻子，「但不知道妻子將錢用到哪去」，才會因此讓夫妻關係更緊張。而法院均認定他犯後坦承犯行，深表歉意，又無前科，故均判刑15年。案經上訴第三審，最高法院17日駁回上訴，詹男遭判15年定讞。

ET快訊
全台最美高校女神票選出爐！　景美「甜美正妹」奪冠
德國收到百萬口罩「不謝台灣」　蔡英文首度回應了
祥富水產員工認沒拿到薪水　看到肉商搬貨…曝跡象「早就有裁員」
《國土計畫法》立院三讀！縣市國土計畫延1年、功能分區圖延2年
程式碼洩密！　iPhone SE還會有「Plus」版本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

粉紅巡防艦出場！　海巡署曬夢幻照：盼性別平權像呼吸一樣自然…網讚爆

旅美夫婦發病還回台灣！蘇貞昌說「不要太計較」　桃檢「沒在客氣」分案調查

驚見老公藏「性愛工具」：一起3P！小三還爽讚「屁屁有彈性～」　正宮崩潰

20人內湖街頭狂砍原因曝！男「渾身血倒路邊」急送醫…仇家殺紅眼衝進急診室

25歲匪劫80歲嬤2萬！「猛力推倒」頭撞地　火鍋店員落網：我缺錢

最「毒」賓士車！後廂音響成暗艙　南警拆封驚見「毒品超商」

畫面曝！淡水砂石車漏油害「6機車連環摔」　肇事司機這下慘了

勒斃空姐妻伴屍3小時　失業夫還辯不知妻子將錢用到哪

劉樂妍自爆：票投羅智房租減1000　PTT網友怒舉報…檢起訴「刑期3年起跳」

黑心「鳳梨」買口罩送酒精發大財！網購假好心騙百人　 狂撈百萬下慘曝

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

董事長站前頭！黑人抬棺舞席捲全球 他創「超嗨喪禮」熬成殯葬龍頭CEO

Max學媽媽喊爸爸「尊」　遭父母夾攻「搬出房間」換衣服

《想見你》伍佰真的來唱《Last dance》　2020年李子維 黃雨萱 莫俊傑坐台下一起看！！

丫頭被求婚「沒鑽戒」：不要花那個錢！　騙媽媽「懷孕了」被譙：妳不會幸福的！

馬麻煮麵太難吃...4歲萌娃2度作嘔 怕母難過燦笑吞下！網：超貼心❤

粉紅巡防艦出場！　海巡署曬夢幻照：盼性別平權像呼吸一樣自然…網讚爆

旅美夫婦發病還回台灣！蘇貞昌說「不要太計較」　桃檢「沒在客氣」分案調查

驚見老公藏「性愛工具」：一起3P！小三還爽讚「屁屁有彈性～」　正宮崩潰

20人內湖街頭狂砍原因曝！男「渾身血倒路邊」急送醫…仇家殺紅眼衝進急診室

25歲匪劫80歲嬤2萬！「猛力推倒」頭撞地　火鍋店員落網：我缺錢

最「毒」賓士車！後廂音響成暗艙　南警拆封驚見「毒品超商」

畫面曝！淡水砂石車漏油害「6機車連環摔」　肇事司機這下慘了

勒斃空姐妻伴屍3小時　失業夫還辯不知妻子將錢用到哪

劉樂妍自爆：票投羅智房租減1000　PTT網友怒舉報…檢起訴「刑期3年起跳」

黑心「鳳梨」買口罩送酒精發大財！網購假好心騙百人　 狂撈百萬下慘曝

中職／朱育賢二戰5轟　美媒：楚特吞了吧！

新冠肺炎誰該負責？澳洲「染疫」部長：中國要接受國際調查

米老鼠也戴口罩了！花蓮市防疫宣導影片　民眾爭相拍照打卡

新冠肆虐餐廳關　美酪農業1天倒掉5.6萬磅牛奶喊心痛

玻璃屋內吃火鍋！高雄隱藏版庭園餐館　還有鞦韆座椅超浪漫

學生口罩在校園賣？校長協會「5理由反對」籲政府應免費發放

林邊農友林孟俞種出「土雞」般口感蓮霧　消費者按讚供不應求

徐若瑄碩士論文「研究對象是自己」！　畢業還拿傑出表現獎…網傻眼狂轟

防疫也要保民生物資供貨　林姿妙關心宜縣果菜批發市場防疫

亮･珠寶／梵克雅寶動物胸針沒有社交距離　相依偎超暖心

社會熱門新聞

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

竹科女一家4口住3坪側睡　夫嗆剁她

尾隨外送員見妻跟女大生滾床　人夫怒求償

載女輔導長進摩鐵3小時　陸專教育長遭爆偷情部屬

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

陸軍269旅命案　中尉排長身亡

快訊／北市又傳砍人！幫派追殺到急診室

旅美夫妻返台確診　檢方分案偵辦

機車代步超平民　甜美女輔導長火辣身材包不住

親見「妻與閨蜜摟抱親嘴」！夫心碎輕生

更多熱門

相關新聞

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

新竹一名43歲的王姓人妻，與42歲吳姓總鋪師發生婚外情，沒想到2人卻在平安夜幽會時為了20萬反目，吳男一氣之下將王女悶殺，伴屍2天後再打包裝袋棄屍。王姓人妻的丈夫發現妻子失蹤多日，心急如焚地向派出所報案尋妻，而吳男也在友人陪伴下前往警局自首。新竹檢方依殺人、毀壞屍體罪嫌將吳姓廚師起訴。

旅美夫妻返台確診　檢方分案偵辦

旅美夫妻返台確診　檢方分案偵辦

為何殺小燈泡的兇手不判死刑？

為何殺小燈泡的兇手不判死刑？

即／林益世出獄！深藍色上衣包緊緊　低調騙過媒體

即／林益世出獄！深藍色上衣包緊緊　低調騙過媒體

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

關鍵字：

法律人權空姐座艙長殺人三審勒斃遺產伴屍最高法院定讞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

祥富水產驚傳倒閉！員工怒曝：公司跳票

閃亮亮「掉出E級豪球」0修圖照曝！

兒欠單1.8萬房屋被法拍　　老母下跪求情但…

不只祥富水產！八坂丼屋、祥順也倒閉

《鬼媽媽》棲玗長髮剪掉了　陽光男孩模樣帥炸

癡情夫不知妻出軌　失蹤4天後成袋屍

祥富水產倒閉　員工曝內幕：鬼扯疫情

劉沛抓出新iPhone SE「唯一缺點」：不該叫SE

全球「最安全國家」名單曝！台灣第七

1萬8罰單未繳房遭法拍　行政執行署深夜回應

避談台灣　德國在台協會遭洗版　

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

外籍男飛機上撕裂20歲妹內褲！空姐吐：她邊哭邊發抖

二伯疼嘎妹「深夜生日文」藏洋蔥

跟妻子出門散步「卻遭人持刀狠砍」

更多

最夯影音

更多
欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法

欠罰單1萬8！房遭法拍賤賣135萬 老母下跪無用...執行官：完全合法
政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

政壇響應戴粉紅口罩！陳玉珍怒批　「沒看到民眾在排隊？覺得很悲哀」

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

深夜突襲！新iPhone SE正式推出　1.45萬就有蘋果手機5亮點一次看

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

收百萬口罩！下秒取消感謝儀式 德國官方「台灣」卡在喉嚨說不出

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

輔大男駕600萬瑪莎拉蒂載女友 綠燈直行碰撞貪快貨車...車頭毀

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面