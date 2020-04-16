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吳子嘉批高雄氣爆有黑幕　陳菊連戰名嘴敗陣後…宣判前夕撤告了

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▲▼吳子嘉與陳菊。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲陳菊告吳子嘉妨害名譽，但宣判前夕15日上午撤告了。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉，因在節目上評論總統府秘書長陳菊在任高雄市長時的政務，質疑高雄氣爆案、輕軌招標案等，背後都有暗藏不可告人的秘密，引發陳菊不滿提告妨害名譽。刑事部分，台北地院預計16日下午宣判，但15日上午約9時，陳菊傳真撤回自訴及附帶民事訴狀，因此法院將撤回通知吳子嘉就訴訟終結。

法院審理期間，吳子嘉從不認罪，一直維持他「不認錯」風格，因此雙方始終走不到和解撤告。吳子嘉相信，法官會還他公道，如今不用等判決出爐，陳菊先行退讓了，同意吳子嘉可僅在《美麗島電子報》登道歉聲明，及在東森《關鍵時刻》上公開道歉即可，雙方因此在宣判前達成和解。

吳子嘉14日於《美麗島電子報》刊登道歉聲明，「道歉人吳子嘉於民國108年1月16日、23日24日參加中天電視台『新聞龍捲風』、東森電視台『關鍵時刻』電視節目錄影之際，未經查證屬實，即指稱陳菊女士有利用高雄市市長職權，官商勾結，向廠商收取回扣、控制中鋼公司作為陳菊女士資金週轉之機器及白手套、讓中鋼公司董事長虧錢買西班牙車廂、控制高雄之媒體、檢調及違法採購等不實事項，致陳菊女士之名譽受到嚴重損害，為此表達最高之歉意。」

陳菊除了告吳子嘉之外，先前也因不滿名嘴張友驊、謝寒冰及立委費鴻泰、藝人張琍敏等人，批評她在高雄市長期間的作為，因此陸續陸續提告，張友驊部分北院仍在審理中，而謝寒冰、費鴻泰、張琍敏在刑事部分一審皆獲無罪。

吳子嘉在政論節目「新聞龍捲風」擔任固定來賓的評論員，因在節目中指陳菊利用中鋼當白手套，又說陳菊在輕軌招標案中，給廠商「最有利標」，收取回扣，以及提到高雄氣爆案代位求償的6000多萬元和公益善款，圖利友人開律師事務所等問題，令陳菊認為這些評論已嚴重毀損名譽，且是系統性、有組織性毀滅個人人格的行為，因此提告。

►限時下殺！！！

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