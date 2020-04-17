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妙齡女大婚前竟遭醫院接駁車倒車輾斃　交管員判刑6月

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▲▼林口長庚醫院。（圖／林口長庚醫院臉書專頁）

▲林口長庚醫院日前發生接駁車倒車意外，撞死即將結婚的女子。（圖／林口長庚醫院臉書專頁）

記者吳銘峯／台北報導

新北市林口長庚醫院院區2017年間發生一起車禍，一輛倒車中的醫院接駁車撞倒當時32歲的女子後輾過，女子送醫後不治死亡，而事發隔天就是女子的生日，5天後更是她結婚的大喜之日。肇事司機被依「業務過失致人於死罪」判刑10月、緩刑2年定讞，但檢方也對當時的交管人員起訴，高等法院審理後，將交管人員判刑6月、緩刑4年。可上訴。

本案發生於2017年9月26日晚間，晚間接近8點，32歲的任姓女子準備到林口長庚醫院就診，女子沒走斑馬線，沿著馬路欄杆穿越車子後方，準備進入大樓診間，但醫院接駁車駕駛沒有注意路況，就直接倒車，不慎撞倒人，車輛還輾過女子，女子送醫不治身亡。

女子遭撞死，家人極度傷心難過，尤其車禍隔天就是女子32歲的生日，而5天後的10月1日，更是女子計劃披著白紗、與男友步入禮堂的大喜之日。女子的告別式在事發後20天舉行，當時會場布置的就像是結婚禮堂一樣，有婚紗照，也有結婚照小卡，走道上都是鮮花，但新人卻變成了遺照。

檢方追究責任，依照業務過失致人於死，對肇事的陳姓司機提起公訴，因長庚醫院與家屬達成和解，司機最後遭判刑10月、緩刑2年定讞。但檢方認為，當時醫院院區內負責交管的黃姓男子，於車子倒車時應該站立於路口號誌處，吹哨、揮動交管棒，使駕駛辨別確可倒車；並應確實管制行人進入車道，以免發生意外。但黃男當時並未吹哨、揮動交管棒，也未管制行人進出，確有疏失，因此檢方也依照「業務過失致人於死罪」，對黃男提起公訴。

法院審理時黃男否認犯罪，辯稱事發地點並非他負責的地點，另外也說駕駛倒車未依規定、車速過快，他不具有過失。但法院調查後，均認定依照長庚醫院規定，黃男確實需負責交通管制，但確有過失、疏未管制。一二審法院均將他判刑6月，得易科罰金18萬元，其中二審高院還認為醫院已經代為與家屬和解，黃男經此事後應有所警惕，不致再犯，因此宣告緩刑4年的自新機會。可上訴。

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