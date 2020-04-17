雲端最前線／紓困來不及？祥富水產停業：疫情拖垮

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曾在台北創下排隊8小時才能吃到紀錄的祥富水產，16日無預警向員工宣布，受疫情影響紓困貸款來不及，隔日起結束營業，前新北市長朱立倫日前也直說，紓困方案太複雜救不到企業、員工。但祥富水產員工跳出來指控公司拿疫情當藉口，虧損的真正原因是過度展店。《雲端最前線》17日邀請前衛生署長葉金川、新北市議員葉元之以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲祥富水產資金週轉困難停業。（圖／記者沈繼昌攝）

台灣捐贈德國百萬片口罩，但卻被發言人稱作「其他國家」引發爭議，德國記者更批評可恥，德國在台辦事處臉書專頁也被網友出征洗版。近期台灣推動口罩外交，但卻與新加坡及德國爆發網路戰，藍營名嘴黃暐瀚就直說「網戰只會使台灣惡名昭彰。」

WHO檯面上持續和台灣隔空叫陣，但檯面下似乎態度軟化！專家諮詢小組召集人張上淳證實，雙方通話約1小時，台灣積極表達希望能參與更多WHO國際事務，而WHO則想知道，為什麼台灣防疫能做的那麼好，但對於人傳人一事仍閉口不提，前疾管署長葉金川則批評，台灣沒有被公平對待。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。