陸第一季餐飲收入下降44.3%　商品零售下降15.8%

▲受疫情影響，大陸餐飲收入大幅下降。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家統計局17日公布今年一季度消費數據，社會消費品零售總額78580億元，同比下降19.0%；餐飲收入6026億元，下降44.3％；商品零售72553億元，下降15.8％。

國家統計局數據顯示，一季度社會消費品零售總額78580億元，同比下降19.0%。其中，3月份社會消費品零售總額26450億元，下降15.8％，降幅比1-2月份收窄4.7個百分點;商品零售下降12.0％，降幅比1-2月份收窄5.6個百分點。

按經營單位所在地分，一季度城鎮消費品零售額67855億元，下降19.1％；鄉村消費品零售額10725億元，下降1.7％。

按消費類型分，餐飲收入6026億元，下降44.3％;商品零售72553億元，下降15.8％。與居民生活密切相關商品呈現增長態勢，限額以上單位糧油、食品類，飲料類和中西藥品類商品分別增長12.6％、4.1％和2.9％，比1-2月份分別加快2.9、1.0和2.7個百分點。

全國網上零售額22169億元，同比下降0.8％。其中，實物商品網上零售額18536億元，增長5.9％，比1-2月份加快2.9個百分點；佔社會消費品零售總額的比重為23.6％，比1-2月份提高2.1個百分點。