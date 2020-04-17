影／時速130公里！ 他打造陸版「鋼鐵人戰衣」...下半年挑戰飛越黃河

記者魏有德／綜合報導

雲南一名喜歡看科幻電影的年輕人劉東升7日穿戴他自製的「鋼鐵人戰衣」進行試飛。據了解，劉東升花了70萬元人民幣（約329萬元新台幣），耗時1年多，才完成整套飛行服。從試飛畫面可以發現，這套飛行服可以完成空中懸停、轉彎及爬升等動作。劉東升表示，目前測試已經取得初步成功，下半年將挑戰飛越黃河或長江，未來將結合VR，推向市場。

▲雲南小伙劉東升自行研發「鋼鐵人戰衣」。（圖／翻攝紫牛視頻）

《揚子晚報》報導，畫面顯示，劉東升在測試過程中，嫻熟地操作這套重達23公斤的飛行服，他背著背包、戴上頭盔、雙手套上雙管「炮筒」懸停在空中。緊接著，他陸續展現轉彎、加速飛行等動作，宛如電影《鋼鐵人》裡的主角東尼・史塔克。

劉東升表示，這套飛行服由5台微型噴氣式發動機組成，4台安裝在手臂上，一台安裝在背後，由三個點提供動力，支撐身體懸空和飛行。他提到，背後的發動機燃料為柴油，馬力可達600匹，相當於四輛小汽車，總推力達到145公斤，「理論上，飛行高度可達200公尺，時速可達130公里，目前可以連續飛行3-5分鐘。」

▲劉東升透露，下半年將嘗試飛越黃河或長江，公開展示自己設計的成果。（圖／翻攝揚子晚報）

對於創作出這套飛行服，劉東升除了是個擁有飛行夢的「科幻迷」，他也坦言是受到英國人理查．布朗寧的影響，點燃了他的夢想，想做出原創、有專利的飛行服，「既然英國人能發明飛行服，我們中國人也能。」

不過，令外界詫異的是，劉東升並不是理工科出身，文組背景使他在研發過程中，遭遇不少挫折，光是試飛，就超過40次才成功離地。劉東升指出，研發飛行服既是理想，也算是創業，研發初期，推進器三點受力不平均的時候，就曾摔破下巴，也因此配備了頭盔、護膝等裝備，完善了整套飛行服。

▲穿戴式飛行器加上燃料總重23公斤。（圖／翻攝揚子晚報）

經過1年多的測試，這套飛行服滯空時間已經從3秒達到3-5分鐘，劉東升認為，現階段這套飛行服無論是外觀或是軟體仍是個雛形，如果得到投資對飛行服改良，「飛行服的續航時間將達到1小時以上，續航距離能達到100公里，而且升級改造過的智慧控制系統操作起來會更簡便。」

劉東升認為，相較於跳傘或滑翔翼等極限運動，穿戴式飛行器場地要求不高，也更易上手，「一旦量產，就可以成立飛行體驗中心或樂園，實現從VR模擬飛行到真實飛行的全覆蓋，享受科技創新帶來的快樂。」

