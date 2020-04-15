Apple Watch新專利曝光！可提醒潛水用戶附近是否有鯊魚

▲美國專利商標局近期通過Apple Watch一系列與「水」相關的專利。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國專利商標局（USPTO）14日為蘋果發布一系列54項新專利，其中一項專注於感測器的專利可用於檢測水及與水的成分有關的使用環境等，舉例來說，該專利將可使Apple Watch能事先警告正在游泳或浮淺的用戶是否有鯊魚靠近。

蘋果這一系列專利主要專注於感測器。從科技網站《Patently Apple》釋出的專利示意圖「FIG. 2」來看，Apple Watch背面錶帶的內部裝有感測器（#128），據蘋果說法，該感測器可用於檢測用戶表皮出汗量，並可檢定汗液的pH值，以檢測病原體的存在或與疾病有關的化學物質。

▲Apple Watch專利圖示。（圖／取自Patently Apple）

另外，「FIG. 3A」則為「FIG. 2」上一款感測器的剖面圖。從FIG. 2上可看到開口#122，對應到FIG. 3A上的#122上，該開口可通向編號為#302的空間。據《Patently Apple》報導，當Apple Watch被水淹沒或以其他方式與大量水接觸時，其將能以浸入#302空間的液體分辨其為雨水或海水等，以避免誤觸警報。

而「FIG. 4」則展示了一種觸發機制，可用於定期監視外部環境中的特定元素。舉例來說，通知系統將可警告正在海洋中游泳、浮淺或配戴水肺潛水的用戶其所在區域的潛在危險，如潮汐或鯊魚等。