美專利局誤發光醫學專利給Apple　技術發明人急澄清

▲美國專利局將一項用於治療眼疾的光醫學技術誤植為Apple的專利。（圖／達志／示意圖）

記者邱倢芯／台北報導

Apple近年來積極地佈局健康市場，從Apple Watch心電圖與噪音偵測等功能的推出即可看出端倪；不過，日前有外國網站指出，Apple的「健康腳步」將邁得更廣，與美國專利局申請了一項光醫學專利，指稱Apple研發了一項可以用於治療眼疾甚至是癌症的光醫學專利。後來這項專利的發明人Dan Anderson跳出來澄清，這項專利的專利權人（Assignee）並非Apple，而是拓普康（Topcon）公司。

根據這項光醫學專利上的資訊顯示，該專利是一種用於治療組織病變的系統，在文件當中舉例出了許多專利的應用，像是光動力療法（PDT），它可與光敏藥物搭配，並藉由高能光源來破壞癌症細胞。

除了癌症治療外，這項專利文檔也指出，其可用於治療婦科、腸胃病，以及胸腔外科等；儘管這些疾病的治療細節略有差異，但是基本的原理相同，因此可望透過這項專利來解決上述的問題。

事實上，目前已有一些光醫學的治療方式，不過目前的療法是讓病患暴露在大量的高能量光源下進行治療，不過這樣的方式因為不夠精確，因此病灶附近的健康組織、細胞也會因為光源照射，而受到不必要的傷害；這套光醫學專利，就是要讓病患在接受這一類療程時，光源只會照射在病變的組織上，進而減低對於健康組織的傷害。

有趣的是，這項專利原本可能不會引起那麼多大眾目光，只不過因為美國專利局在通過這項專利後，卻將專利權人誤植為Apple公司；而這項專利的發明人之一Dan Anderson（另一發明者為David Mordaunt）跳出來澄清，這項專利的專利權人應為眼科和測量光學設備製造商拓普康。

▼新光醫學專利技術設計圖。（圖／翻攝自appleinsider）