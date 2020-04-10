資本從2千萬虛增到25.2億！萬寶祿生技女董座涉詐欺賣股　羈押禁見

▲萬寶祿生技女董座林淑惠移送北檢時曾大力喊冤，「一切都是誤會，一定有冤屈的」。（圖／記者劉昌松攝）

記者孫于珊／台北報導

以販售本草活性酵素為主業的萬寶祿（ONE POWER）生技新藥公司，近年宣稱取得養身聖品「巴西蘑菇」培養專利，創辦人林淑惠以賣股方式，不僅將公司資本虛增12.6倍至25.2億元，同時也大賺5億元，被依《證券交易法》等罪遭檢方約談並聲押禁見。台北地院10日下午3時30分開聲押庭審理，法官審酌後，准許將林女羈押禁見。

▲林淑惠涉詐欺賣股賺5億元，被依《證交法》等罪遭檢方約談並羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，成立於2015年的萬寶祿，從2017年到2018年間，向林姓男子借用當時最夯的養身聖品「巴西蘑菇」培養專利，並一口氣把公司資本從2千萬元增加到25.2億元，再透過地下盤商發行未上市股票，隨後大力鼓吹投資人買進，不少投資人以為開發的產品前景可期，以每股78元價格買入，總計萬寶祿未經許可募集有價證券資金總額達5億多元。

但檢調經查發現，萬寶祿疑根本沒有實際營運、開發展品，懷疑全案涉《證交法》詐欺、《公司法》財報不實、《商業會計法》虛偽增資等多項罪嫌，而林女到案說明時，一度向媒體喊冤，表示「一切都是誤會，一定有冤屈的」等語，檢方約談完林女後，認為林女涉犯罪嫌重大，有逃亡、勾串之虞，因此聲押禁見。此外，出借專利的林男也遭聲押禁見，而法官也准了。

▼林淑惠及林男10日晚間7點左右，皆確定遭羈押禁見。（圖／記者孫于珊攝）

▼出借專利的林男也遭羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

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