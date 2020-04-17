女醫生跪地救保全…正面照瘋傳「神級顏值」紅了　男網友被電爆：理想型！

▲女醫生路邊急救保全。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

社區保全巡邏時突然仰面摔倒、抽搐不止。千鈞一髮之際，一個纖細的身影向他跑來，馬上跪在地上、徒手按壓，及時的搶救讓患者逐漸甦醒……。近日，一段「北京社區保全心臟驟停女醫生跪地搶救」的影片曝光。不過，網友看後全歪樓，一邊倒誇讚，女醫生顏值超群，「我還以為是那個明星，天啊她好漂亮。」

據《北京日報》報導，施救女醫生身分隨後曝光，是吉林大學中日聯誼醫院品質管制部的醫生，名字叫朱灝宇，目前正在北京協和醫學院攻讀博士後。

4月3日18時，跑步歸來的朱灝宇正在車內整理衣服，突然發現前方有人倒在地上、不停抽搐，意識到情況不對，連忙跑過去。看到保全倒地，她馬上用手托住對方的頭和頸部，輕輕將他的身體放平，並喊周圍的人幫忙撥打急救電話。

朱灝宇回憶，「當時他口唇、面部紫色，很明顯是缺氧狀態。」此時，這名保全已經失去意識，自主呼吸、頸動脈搏動也消失了。

▲監視器畫面。（圖／翻攝自微博）

朱灝宇立即跪在地上為他做胸外按壓，並在按壓間隙清理口腔異物，「把他的口罩摘掉後，我發現他嘴裡有很多血，應該是他抽搐時咬了自己的舌頭。」

經過2分鐘的急救措施，她看到保全的手動了一下，呼吸和脈搏也漸漸恢復，「看見他動的那一刻，我真的哭了，我把他從死神手裡搶過來了。」

隨後，朱灝宇要來一把小刷子，撐開保全的嘴部，以免他再咬傷舌頭，並讓他保持側臥，為他服下路人提供的救心丸。

▲朱灝宇。（圖／翻攝自微博）

約10分鐘後，救護車趕到，此時這名保全的生命體征已趨於平穩。朱灝宇又向工作人員要來了一個口罩給他戴上，向急救人員告知具體情況後才離開。目前，這名保全已康復出院。

這場驚險救援被社區的監視器記錄了下來，隨後在網路曝光。網友看後紛紛誇讚，「你飛奔的樣子真美」、「這得有多幸運啊，正好女醫生路過」、「醫生真是白衣天使」。

不過，更多網友在評論區歪樓，注意力全在女醫生的外表上，「人美心善，笑容也那麼好看，簡直是仙女下凡」、「這個醫生漂亮的可以做整形範本了」、「美啊，我以為是哪個明星小姐姐」、「好美啊。不知道這個小姐姐缺不缺男朋友」。

►戴口罩也要記得保養