大陸一日新增11例本土　「4例和哈爾濱有關」…廣東再加5例

▲武漢8日解除封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

4月16日0-24時，大陸新增確診病例26例，其中15例為境外輸入病例，11例為本土病例（廣東5例，黑龍江3例，山東2例，遼寧1例），無新增死亡病例。其中，遼寧省新增1例本土新冠肺炎確診病例，為撫順市報告病例，屬普通型病例。隨後，46歲女患者行動軌跡公布，她曾前往哈爾濱，帶著父親前往當地醫院就醫，目前感染源尚不明朗。

大陸衛健委17日通報，4月16日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增疑似病例3例，均為本土疑似病例（黑龍江2例，內蒙古1例）；境外輸入現有確診病例879例（含重症病例45例），現有疑似病例57例。累計確診病例1549例，累計治癒出院病例670例，無死亡病例。

截至4月16日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1081例（其中重症病例89例），累計治癒出院病例77944例，累計死亡病例3342例，累計報告確診病例82367例，現有疑似病例62例。累計追蹤到密切接觸者722909人，尚在醫學觀察的密切接觸者8970人。

新增無症狀感染者66例，其中境外輸入無症狀感染者3例；當日轉為確診病例10例（境外輸入6例）；當日解除醫學觀察50例（境外輸入8例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1038例（境外輸入206例）。

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