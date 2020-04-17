美國最大豬肉商「1人死亡640人確診」佔全州44%　全美最大群聚感染源頭

▲美國最大豬肉商史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

美國日前傳出南達科他州有將近640名確診病例都和史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）位在當地的工廠有關。據悉，史密斯菲爾德食品為全球最大豬肉養殖、生產和加工商，同時也是中國肉類食品公司萬洲國際旗下的子公司，消息出來後該公司股價一度下跌到7.2港元，創下近兩週新低。

▲史密斯菲爾德食品內部已有約640人確診。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，史密斯菲爾德食品內部已經有一名員工因為新冠肺炎死亡，導致該公司的確診人數就佔了南達科他州的44％。而史密斯菲爾德食品早在本月9日就宣佈工廠關閉3天，12日時則公告表示繼續關閉，然而，在15日時又宣布將關閉威斯康辛州和密蘇里州的兩座工廠。

▲史密斯菲爾德食品提供極大供應量到美國豬肉市場。（圖／美聯社）

集團CEO蘇利文（Kenneth M. Sullivan）於本月12日發出聲明表示，南達科他州廠關閉將會嚴重打擊美國豬肉市場的供應鏈，除了影響到肉類製品供應外，當地的養豬戶們也無法向他們提供牲畜。據悉，史密斯菲爾德食品南達科他州廠的產量就佔了美國的5%，且集團在美國當地的10間加工廠每週會提供市場將近1.3億份的肉類商品，此外，更有超過550個家庭農場為史密斯菲爾德食品的上游廠商。

不過，蘇利文也表示，即使疫情衝擊，仍會繼續支付員工未來兩周內的薪水，且目前沒有任何研究或證據指出，病毒會透過食品或外包裝感染，另外，史密斯菲爾德食品也將提供1億美元給公司內部的時薪員工、貨運配送中心和感染新冠肺炎或受其影響而無法工作的員工。