陸全國兩會「五月下旬舉行」　港媒：史上最短10天會期

▲港媒報導，2020年兩會將於五月下旬舉行。（圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／綜合報導

受新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，大陸原定三月初開幕的全國兩會延後舉行。根據《星島日報》消息指出，由於大陸已經基本控制疫情，中央初步拍板兩會將在五月下旬舉行，會期不超過十天，這也是史上會期最短的兩會。

該報導指出，考量疫情對大陸內部經濟、社會的衝擊，《政府工作報告》草案稿也將有重大調整。原本部分延後的地方的兩會，近日，浙江省溫州市也宣布將於4月21日舉行兩會，杭州亦宣布4月下旬舉行兩會。

▲今年兩會將創下史上最短會期，大約10天結束。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸兩會被外界視為一年一度的政治大事，根據《星島日報》內容指出，大陸官方希望在上半年召開，傳達走出疫情陰霾，加快復工復產的正面訊息。全國人大常委譚耀宗也透露，全國人大常委會已定於本月26至29日召開會議，他將在香港通過視像開會，相信會議將決定「兩會」的會期，預料最快要在五月中下旬才會召開。

該報導進一步指出，兩會計5月下旬舉行，為了「安全起見」，將縮短會期。首先召開的政協會議可望在21日開幕，27日閉幕。人大會議可能在23日開幕，30日左右閉幕，前後會期不超過十天。過去，大陸全國兩會會期都長達14天左右，這次因為疫情衝擊，創下史上時間最短，和最晚開會紀錄。

▲今年大陸兩會可能縮減中外採訪記者人數。（圖／記者陳政錄攝）

除了縮短會期，進京的全國人大代表、政協委員，在啟程之前都須接受檢疫，兩會期間也將取消招待宴會。除了總理、人大委員長、政協主席發表報告，一些部門的工作報告改為派發。今年將限制記者採訪人數，尤其是地方的隨團記者，記者會大幅減少。另外，北京實施嚴格的防疫措施，入京者需要接受14天的集中隔離，為了嚴防境外持續「倒灌」，國際航班禁直飛北京。

今年的「兩會」因公共衞生事件首次延期。《星島日報》指出，原先總理的政府工作報告草案工作在年初已經接近尾聲，由於經濟受疫情衝擊，包括設定經濟目標、失業率、經濟政策、財政預算等等，必須重來，目前國務院研究室人員還在做最後修改確認。