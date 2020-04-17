威尼斯運河「激清澈照」曝光！衛星空拍對比1年前　船全沒了視線直透水底

▲歐洲太空總署 （European Space Agency）公布威尼斯衛星圖對比照，顯示疫情讓河道上航行的船隻銳減。（圖／記者張靖榕攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲太空總署 （European Space Agency）日前釋出2張衛星空拍圖，對比威尼斯在疫情爆發前後，水面上航行的船隻數量變化巨大。

歐洲太空總署的衛星哨兵2號 （Sentinel-2），在哥白尼計劃 （Copernicus Programme）中負責監測地球環境變化，這次拍到的2張照片分別為2019年4月19日，以及今年4月13日；可以清楚看到去年此時的威尼斯相當熱鬧，數十艘船隻同時航行在威尼斯大運河及朱代卡運河（Giudecca Canal）之上。如今幾乎所有船隻都停泊岸邊，只剩下極少數的船仍在移動。不僅如此，沒有船隻擾動的河面重新變得清澈，連底部的地形起伏都清晰可見，而這樣的美景竟然是新冠肺炎所帶來的「副作用」。

威尼斯長居人口僅5萬多人，每年平均接待的遊客數高達3600萬，義大利3月8日下令封鎖後，這個亞得里亞海邊的小城市突然少了數百萬遊客的影響，不論經濟、市容及生態，很快就回到數十年前的樣貌。

經濟活動銳減進而淨化環境的情況，隨著新冠肺炎所蔓延之處一一出現。如距離歐洲千里之外的印度，工廠停工、交通減少，空氣汙染也很快退去，城市裡的居民們再次能夠以肉眼看見巍峨壯闊的喜馬拉雅山脈；美國的衛星空拍圖也記錄了類似狀況，推特及臉書上甚至因此出現大量梗圖。