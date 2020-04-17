影／蔡英文推特破百萬！拍3分鐘全英語片…向全球訴說「台灣的防疫故事」

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文的社群網站推特（Twitter）追蹤人數突破100萬人，因此在17日公布一段3分鐘影片，只見她在這3分鐘全使用英語對話，向全世界分享台灣的防疫故事。

蔡英文在17日晚間10時的影片中提到，自己的推特追蹤人數達到100萬人，達成這個里程碑的同時，也正逢空前未有的挑戰；社群媒體讓她和台灣人民溝通，也促進台灣和世界的連結，「彼此的連結在此時此刻意義尤其重大，全球對新型冠狀病毒的防衛戰，改變了我們原有的生活，全世界對未來充滿不確定感。」

▲蔡英文錄製3分鐘影片，要向全世界述說台灣的防疫故事。（圖／翻攝自蔡英文推特影片，以下皆同）

蔡英文表示，在這次危機中，學到團結可以讓力量比想像中更大，「這從一開始，我就在台灣人民身上看到了。」台灣社會上下團結起來，在許多方面共同合作，因應這項挑戰，台灣醫療團隊日以繼夜地努力，確保國人和國外友人為抗疫做好萬全的準備。

蔡英文說，民間製造業挹注他們的資源及量能，組成「國家隊」大幅提升口罩和防護裝備等重要物資的產能，同時政府收到大量來自民間的訊息，詢問如何捐款及捐贈物資給國際社會最需要幫助的人？台灣有堅定的決心要盡一己之力，透過捐贈物資合作研發及經驗分享協助抗疫，「我們知道當世界需要幫助時，我們無法袖手旁觀。身為總統，我很榮幸見證人民不畏政治壓力，一次又一次無私地渴望回饋國際社會。」

「台灣想要參與世界！」蔡英文指出，社群媒體提供一個自由開放的平台，讓台灣與全球對話，「疫情無國界，幸好社群媒體也超越距離界限，我們齊聚在社群分享彼此的故事，讓我們知道自己並不孤單，我們將攜手一起共度難關。」

最後，蔡英文也感謝大家對台灣的支持，「從世界各個角落給予我們力量和鼓勵，我希望藉由推特分享台灣的經驗和成就，同時也與大家分享希望，期望我們都有更美好的明天。」

而蔡英文也在臉書上表示，自己的推特來到100萬人，其中有台灣朋友，也有世界各地的朋友，「一路走來，感謝大家的支持與鼓勵，在防疫的時刻，意義尤其重大，因為許多外國朋友透過推特更了解台灣在防疫上的努力和貢獻。」

蔡英文強調，這支影片除了獻給推特上的朋友，同時也要向全世界述說台灣的防疫故事，希望網友們能夠幫忙分享出去，給外國朋友們看到。

蔡英文除了將影片上傳在推特之外，也同步上傳於臉書粉專。不到一小時的時間，該影片按讚次數破4.3萬，將近2000多次分享，7.6萬觀看次數。

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