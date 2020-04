影／蔡英文推特破百萬！拍3分鐘全英語片…向全球訴說「台灣的防疫故事」

記者袁茵/台北報導

總統蔡英文的社群網站推特(Twitter)追蹤人數突破100萬人,因此在17日公布一段3分鐘影片,只見她在這3分鐘全使用英語對話,向全世界分享台灣的防疫故事。

蔡英文在17日晚間10時的影片中提到,自己的推特追蹤人數達到100萬人,達成這個里程碑的同時,也正逢空前未有的挑戰;社群媒體讓她和台灣人民溝通,也促進台灣和世界的連結,「彼此的連結在此時此刻意義尤其重大,全球對新型冠狀病毒的防衛戰,改變了我們原有的生活,全世界對未來充滿不確定感。」

▲蔡英文錄製3分鐘影片,要向全世界述說台灣的防疫故事。(圖/翻攝自蔡英文推特影片,以下皆同)

蔡英文表示,在這次危機中,學到團結可以讓力量比想像中更大,「這從一開始,我就在台灣人民身上看到了。」台灣社會上下團結起來,在許多方面共同合作,因應這項挑戰,台灣醫療團隊日以繼夜地努力,確保國人和國外友人為抗疫做好萬全的準備。

蔡英文說,民間製造業挹注他們的資源及量能,組成「國家隊」大幅提升口罩和防護裝備等重要物資的產能,同時政府收到大量來自民間的訊息,詢問如何捐款及捐贈物資給國際社會最需要幫助的人?台灣有堅定的決心要盡一己之力,透過捐贈物資合作研發及經驗分享協助抗疫,「我們知道當世界需要幫助時,我們無法袖手旁觀。身為總統,我很榮幸見證人民不畏政治壓力,一次又一次無私地渴望回饋國際社會。」

「台灣想要參與世界!」蔡英文指出,社群媒體提供一個自由開放的平台,讓台灣與全球對話,「疫情無國界,幸好社群媒體也超越距離界限,我們齊聚在社群分享彼此的故事,讓我們知道自己並不孤單,我們將攜手一起共度難關。」

最後,蔡英文也感謝大家對台灣的支持,「從世界各個角落給予我們力量和鼓勵,我希望藉由推特分享台灣的經驗和成就,同時也與大家分享希望,期望我們都有更美好的明天。」

而蔡英文也在臉書上表示,自己的推特來到100萬人,其中有台灣朋友,也有世界各地的朋友,「一路走來,感謝大家的支持與鼓勵,在防疫的時刻,意義尤其重大,因為許多外國朋友透過推特更了解台灣在防疫上的努力和貢獻。」

蔡英文強調,這支影片除了獻給推特上的朋友,同時也要向全世界述說台灣的防疫故事,希望網友們能夠幫忙分享出去,給外國朋友們看到。

蔡英文除了將影片上傳在推特之外,也同步上傳於臉書粉專。不到一小時的時間,該影片按讚次數破4.3萬,將近2000多次分享,7.6萬觀看次數。

In our battle against #COVID19, social media reminds us that we’re #StrongerTogether. As my Twitter reaches 1 million followers, I want to thank you for supporting #Taiwan. I’ll keep sharing stories about how #TaiwanCanHelp, & I hope you’ll keep sharing your stories with me: pic.twitter.com/zaaiwdpchK