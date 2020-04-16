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德收100萬片口罩避談台灣！他直呼「311地震捐款翻版」...神轉回憶感人後續

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▲▼被問獲贈口罩　德政府發言人「台灣」說不出口。（圖／翻攝phoenix vor ort）

▲德政府發言人「台灣」二字說不出口。（圖／翻攝phoenix vor ort）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣日前捐贈100萬片外科口罩給德國，沒想到對方政府收下物資後，態度180度大轉變，在被問及此事時也完全避談台灣。此事引爆議論，就有鄉民直呼，根本日本311事件捐款的翻版，不過就「台日友好」的結果而言，他樂觀看待。

德國媒體《每日鏡報》爆料，政府在收下口罩後，突然取消原訂於物流公司倉庫舉行的小型公開捐贈儀式，而後在15日的疫情記者會上，當有媒體提出相關疑問時，政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）僅回應，感謝「其他國家」的幫助，卻絕口不談台灣。

請繼續往下閱讀...

對此，我國外交部表示，捐贈口罩並沒有政治前提，本來就不求感謝，過去台灣有困難時，也受到許多歐美國家的幫助，所以現在行有餘力的時候，盡棉薄之力幫助其他國家。

「這件事似曾相識！」一名網友在PTT提到，這完全就是日本311事件捐款的翻版，當初日本政府礙於「不可說」的壓力，所以第一時間並沒有向台灣正面道謝，但反而促進台日友好至今，不管民間還是官方，都是非常有好感的。

▲▼206花蓮地震。雲翠大樓、雲門翠堤，定點紀錄。 怪手　2018/2/9。 17：00。（圖／記者季相儒攝）

▲雲門翠堤大樓。（圖／ETtoday資料照）

回顧2018年2月間發生的花蓮地震，當時雲門翠堤大樓嚴重傾斜，統帥大飯店一、二樓倒塌，而本次地震也造成17人罹難。災難爆發隔天，就有日本救護員自費來台，加入救災隊伍；還有日本網友在推特呼籲政府伸出援手，引起熱烈迴響，很多人都表示，報恩的時候到了；另外，日本的一風堂、藏壽司也紛紛捐款。

拉回來說，原po直言，「民主國家最終會以人民的意見為主，台灣捐贈是事實，又是免費且高品質的口罩，對德國人民有幫助，政府就算沒反應，人民也會有反應，所以台灣外交部的應對是正確的，施恩不望報的態度，更能凸顯台灣跟中國的差異性。」

▲▼雲門翠堤，雲翠大樓，花蓮，花蓮地震，206花蓮強震，東京消防廳，日本搜救隊攜帶生命探測器到現場。（圖／記者季相儒攝）

▲日本搜救隊攜帶生命探測器到雲門翠堤大樓的現場。（圖／ETtoday資料照）

po文一出掀起熱烈討論，鄉民紛紛回應，「日本官方對台灣友好？光漁業就一堆衝突」、「不感謝沒差阿，不要在國際事務扯後腿就好」、「本來事情就是要看長遠，一對激進短視的人在那邊氣」、「改變人民，人民會去改變他們的執政黨」、「只求德國疫情能好轉」、「其實安倍後來有在國會感謝台灣」、「工具人真的很愛幻想」。

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