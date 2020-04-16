零確診拿鐵「一分鐘爆賣2200組」…全家APP炸了！鄉民洗板：根本擠不進去

▲全家推出「2度零確診指定咖啡第2杯0元」活動。（圖／業者提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣繼14日無新增染疫案例後，今（16）日再度「0確診」，為感謝所有防疫者守護台灣，全家宣布下午4時起至11時59分止，於APP推出商品預售「2度零確診指定咖啡第2杯0元」活動。結果下午時間一到，網友紛紛湧入APP想搶購，卻發現不僅根本買不到，還有人發現「大熱拿5分鐘前剩15萬杯，現在剩16萬杯」，根本搶不到。

中央流行疫情指揮中心今日公布0確診好消息，全家便利商店為感謝所有防疫者守護台灣，宣布下午4時起至11時59分止，於APP推出商品預售「2度零確診指定咖啡第2杯0元」活動，只要使用全家APP商品預售，即可享大杯經典熱拿鐵、大杯經典熱美式同商品第2件0元優惠，每位會員限購1組，各20萬組。

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▲記者實測也搶不到。（圖／記者姚南宏攝）

稍早活動正式展開，就有網友表示自己有順利買到，「連點30秒，有買到，已結帳」、「謝謝提供，很順利買到」、「1分鐘賣了2200組」、「狂點買到了」、「終於搶到了。」

但大部分人根本搶不到0確診咖啡，因為瞬間湧入太多網友搶購導致APP直接炸掉，PTT上不少鄉民就直呼，「根本搶不到啊」、「果然炸了」、「一直買不到啦」、「擠不進去啊啊啊啊」、「進不去啊」、「大熱拿5分鐘前剩15萬杯，現在剩16萬杯？」不過，就有網友並不急著搶，「數量夠多，等7點下班再來買」、「先休息，準備下工回家吃個飯，應該都還有吧？每人只能買一組，數量又那麼多。」