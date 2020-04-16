忽略「飯前洗手」防疫基本功　自取餐具恐沾病毒！衛生局：建議自備或外帶

▲餐飲業者若須暫時提供免洗餐具，可向地方主管機關申請。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

環保意識興起，不少餐飲業者都會主動提供環保餐具供內用消費者自取，不過受到新冠肺炎疫情影響，有民眾就對此產生疑慮，認為客人自行取用容器內的環保筷子、湯匙，有可能汙染到其他乾淨的餐具。高雄市衛生局建議，疫情期間，民眾自備餐具或以外帶方式消費可避免感染疑慮。

不少餐飲業者都會主動提供環保餐具，大把筷子和湯匙就放在容器裡供內用消費者自取使用，不過在防疫期間，有民眾認為，多數消費者都可能忽略吃飯前應先洗手的基本功，拿了一雙筷子，卻可能汙染其他筷子。

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▲高雄市衛生局食品衛生科代理科長李欣南。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局食品衛生科代理科長李欣南指出，目前食品安全相關法規內，並沒有規範餐具不能開放取用，如果因為疫情關係，讓民眾對於環保餐具產生衛生疑慮，建議可以外帶方式消費或自備環保餐具，業者也可提供免洗碗筷避免感染疑慮。

李欣南表示，衛生局近日針對大型賣場、攤商及餐飲業者進行輔導，要求業者遵守食品規範準則，包刮室內座位距離拉大至1.5公尺以上，或是採用梅花座、落實員工自主衛生管理，並且給予顧客酒精消毒及量測體溫，另針對排隊名店部分，希望能拉長排隊距離，人與人之間至少保持1公尺以上。

▲衛生局建議民眾自備環保餐具。（圖／記者陳俊宏攝）

至於業者主動提供免洗餐具，是否合乎限塑令規範？高雄市環保局環境衛生科長呂世圳表示，因應疫情需要，若餐飲業者認為有需要暫時提供塑膠免洗餐具，可向地方主管機關提出申請，並提出實施截止時間，基本上環保局都會同意，不過目前高雄市尚未有業者提出申請。

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