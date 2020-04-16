居家檢疫期間也要抽血檢驗　高雄1移工出現登革熱疑似症狀

▲高雄市衛生局長林立人（中）。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎流行期間，高雄市衛生局堅守邊境防疫，自3月20日至4月15日期間，針對東南亞登革熱高風險國家入境旅客，於居家檢疫期間進行抽血篩檢，累計有208人接受採檢，其中54人血清抗體呈現陽性反應，另有1名外籍移工出現疑似登革熱症狀，隔周將再進行採血檢驗。

▲高雄市衛生局針對自登革熱高風險國家入境旅客進行抽血檢驗。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市擁有國際海港及國際機場，邊境防疫工作相當嚴峻，雖然目前正是新冠肺炎流行期間，但登革熱挑戰也不能馬虎，入境旅客除須配合指揮中心規定居家檢疫外，高雄市衛生局自3月20日開始也針對東南亞登革熱流行國家入境民眾進行採血檢驗登革熱病毒，包括一般返國民眾、國際移工及入境外籍人士。

▲社區登革熱採血。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局長林立人表示，衛生局利用民眾居家檢疫期間，進行登革熱檢體檢驗，截至4月15日採檢人數共208人，其中有54人血清抗體出現病毒陽性反應，其中1名外籍移工出現背痛、關節疼痛、頭痛等相關疑似登革熱症狀，隔週再進行採血檢驗，才能確定是否確診。

▲高雄市衛生局針對戶外大型髒亂點執行孳生源檢查及掃蚊作業。（圖／記者許宥孺翻攝）

林立人指出，目前全國共有54例登革熱病例，高雄市佔5例，皆為境外移入個案，比較去年同期，全國是111例，雖數字低於去年，但仍不可忽視病媒蚊防治工作。

▲高雄市衛生局針對戶外大型髒亂點執行孳生源檢查及掃蚊作業。（圖／記者吳奕靖攝）

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