辣妹作陪好爽「歌照唱舞照跳」…下一秒慘了！2小吃部恐遭罰百萬

▲高雄市衛生局說明近日聯合相關單位稽查成果。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心規定，除了酒店、舞廳外，只要有男女陪侍的歌唱視聽等營業場所都要停業，高雄市政府近期展開聯合稽查，至今共稽查86家有男女陪侍的酒店、舞廳、小吃部等八大行業，發現有2家小吃部仍持續營業，衛生局將依業者違規情事處以新台幣5萬至100萬不等罰鍰。

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▲高雄市近日查獲2家小吃部仍持續營業。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局16日召開記者會，說明近日衛生局、警察局、經發局及民政局相關單位進行聯合稽查成果。警察局副局長王欽源指出，近日對轄區內有男女陪侍店家展開聯合稽查，共稽查86家，查獲有2家小吃部有男女陪侍服務，但卻未依照規定停業，立即要求業者停業，並由衛生局開立舉發通知書。

▲衛生局當場對業者開立舉發通知書。（圖／記者吳奕靖攝）

衛生局長林立人表示，對於違規業者行為，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規範，將依照實際查獲情節處以5萬至100萬不等罰鍰。

高雄市政府13日舉行新冠肺炎應變中心會議，擬將其他八大特種行業採取實施「實名制」，包含酒吧、視聽歌唱業、三溫暖、夜店業等。林立人也說明執行進度，他表示：「目前仍持續發公告，接著報請指揮中心備查，後續就能執行。」

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