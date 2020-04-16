防疫罰款還有77件1124萬未繳！4名百萬大咖遭境管…訴願分期頻出招

▲新北黃男違反檢疫遭罰百萬，經執行官多次查訪後表示希望月付3千元分期繳納。（圖為資料照／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松／台北報導

全國防疫新冠肺炎期間，上百民眾違反居家檢疫等規定遭開罰卻不繳錢，累計已有77件被移送行政執行署展開追繳，總罰鍰金額1124萬元，其中在罰款罰百萬大戶部分，扣除偷跑去網咖的陳男已由家屬代為繳清外，全台還有4名大戶追繳中，其中新北夜店男希望以每月3000元分期繳納，正由執行官審核評估中。

行政執行署副署長陳盈錦表示，全國衛生機關移送違反《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等防疫規定被裁罰的77件，總計罰金1124萬元，經全國各執行分署已追回21件，執行203萬8千元。

▲陳姓男子檢疫期間跑去網咖打電動，已由家人代為繳清百萬罰款。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

至於5名違規情節嚴重的遭罰百萬大戶中，違規跑去網咖打電動的陳姓男子經家屬出面代為繳清結案後，還剩下花蓮分署的泰國籍女子到處趴趴走，現在全國通力協尋中；桃園分署的李姓男子居家檢疫期間4度外出；台北分署的盧姓台商一返台就企圖闖關出境；以及在檢疫期間跑去夜店的黃姓男子，目前由行政執行署追繳中。

▲桃園李姓男子居家檢疫期間4度外出，已經被行政執行署限制出境出海。（圖為資料照／記者沈繼昌翻攝）

據了解，各轄管分署已經針對這些百萬大戶採取限制出境、出海禁令，名下有不動產的也已依法查封，除台北盧姓台商希望用大陸存款利息分期繳款遭拒絕外，夜店黃男也提出繳納計畫聲稱可月付3000元，執行官員正在查核評估，同時送請裁罰機關表示意見。

陳盈錦呼籲民眾配合政府防疫規定，做好自身隔離及檢疫措施，若有違反防疫規定遭罰逾期不繳，行政執行署及各分署一定會積極強力執行，宣示政府防疫決心，維護全體國人健康。

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