墜機版《愛的迫降》！台女愛上「駐阿拉伯美國軍醫」　急匯22萬等情郎卻夢碎

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蘇姓女子在網路上認識一名網友，自稱是美國人，目前派駐在阿拉伯擔任美國軍隊軍醫，兩人深入聊天後，蘇姓女子便墜入愛河，為了見網友一面，日前打算到銀行匯款7500元美金（約台幣22萬元）給網友，銀行經理發現情況不對勁，緊急通報員警才成功阻止詐騙案件發生。

▲女子欲匯款22萬元給美籍網友，員警成功阻詐。（圖／記者許宥孺翻攝）

蘇姓女子日前到銀行櫃檯表示要匯款7500元美金給一名美籍網友，因金額不小，行員察覺有異，便請警方到場協助了解。蘇姓女子表示，這名自稱美國人的網友是在通訊軟體上認識，目前在派駐在阿拉伯擔任美國軍隊軍醫，因網友多次寒暄問暖因此心生好感。

蘇姓女子還說，網友近日任務即將結束，為了逃離軍方控制，並且放棄在美國的軍旅生活來台灣和她結婚，不過因為網友有攜帶機密文件，在台灣海關遭到攔阻，需要一筆保證金讓海關放行，兩人才能如期見面。種種動容說法讓蘇姓女子以為是真愛降臨，認為網友甘願為愛走天涯，彷彿就像韓劇《愛的迫降》劇情真實上演。

▲員警不斷向蘇姓女子解釋，這是標準的網路詐騙手法。（圖／記者許宥孺翻攝）

2名員警和銀行專員則是不停向女子解釋，這就是標準的詐騙手法，「常常使用人在外地的理由，讓你無從查證，還會打一些又臭又長的英文和專業術語讓你聽不懂」。蘇姓女子表示：「那我會跟他說，絕對不要欺騙我，因為22萬是我的退休金。」

員警見蘇姓女子仍半信半疑，無奈地問：「你把錢匯過去會有保障嗎？是不是憑他一己之言，你錢匯過去，他不回應，錢是不是就收不回來？」並要蘇姓女子先冷靜下來，回想網友曾說的話是否有疑點，蘇姓女子才恍然大悟，並直呼幸好有警方及行員及時勸阻，否則退休金就化為烏有了。

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