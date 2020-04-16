企業捐贈防護納離水1萬公升　助苗警第一線防疫

▲為加強第一線員警防疫工作，納諾及諾康生醫科技公司特別捐贈納離水給苗栗縣警察局，確保員警健康。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

疫情持續燃燒，納諾及諾康生醫科技股份有限公司，為確保第一線員警執行防疫工作安全，致贈價值新臺幣150萬元之白沙屯媽祖聯名款防護納離水200桶5公升桶、270瓶1公升瓶及1000支30毫升隨身瓶予苗栗縣警察局，希望員警能透過清潔雙手，有效提升防疫安全，亦可提供洽公民眾使用，抑制細菌及病毒的傳播。

苗栗縣議長鍾東錦表示，新冠肺炎的防疫工作為當前重點政策，警察是站在防疫第一線的人員，執行許多活動場所的人員稽查與現場秩序維護；為協助降低防疫破口，不僅須找尋居家檢疫及隔離失聯人員，為確保落實社交距離，亦在各大景點、大眾交通運輸場站，提醒民眾保持距離及配戴口罩，此時增添消菌配備防護納離水，將有助於守護第一線員警的健康，讓員警在防疫工作上更加安心。

警察局翁局長也呼籲民眾，該局近來已協助查獲違反居家檢疫及居家隔離案共7件，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人健康，請居家隔離或居家檢疫的民眾，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，到處遊走或涉足人潮聚集及易造成群聚感染的營業場所，除將遭受重罰外，更可能增加感染之風險，希望民眾主動配合當前防疫政策，以保障全民健康安全。

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