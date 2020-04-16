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臧幼俠正式上任黃復興黨部主委　鐵票「除鏽」為首要任務

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▲國民黨舉行黃復興黨部主委交接儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨舉行黃復興黨部主委交接儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

新任黃復興黨部主委臧幼俠16日於交接典禮後受訪表示，高階退將放下身段服務黨員，以及找回失聯黨員是他的主要任務；至於目的是否為了幫「鐵票除鏽」，他笑著說，鐵票是有點生鏽，但很快就會除掉。

國民黨舉行黃復興黨部主委交接儀式，臧幼俠正式上任，前主委金恩慶則改聘為黨主席別顧問。臧幼俠表示，江啟臣要求要黨務年輕化，但是黃復興黨部不可能一下就做到年輕化，畢竟他們退伍時年紀就很大了，所以首先做到「青壯化」，黃復興很多基層黨員都希望能將失聯黨員回到這個大家庭，之後再擴充新成員。

臧幼俠說，找回失聯黨員，讓老黨員回娘家是未來黃復興的最重要任務，以服務代替領導，畢竟黃復興裡很多過去官階較低的基層黨員，很怕再次進入有官階的組織，將來黃復興不會有這種狀況，過去軍中的高階官兵會放下身段服務黨員，共同建立理念，大家就會很樂意進入黨部，黨中就能擁有很多聲音。

針對黃復興目前的組織規模，臧幼俠回應，黃復興黨部曾經達到20萬人，目前有主席投票權的只有8萬，但其他都是失聯黨員，有黨證卻沒有繳黨費，黃復興黨員長期教育偏向對國家與黨忠貞，但因為其他因素使得他們漸漸與黨失聯。

臧幼俠為為陸軍官校41期，陸軍學院68年班、戰爭學院74年班、兵學研究所80年班。歷任連、營、旅長，兵研所高級教官、高雄市將級團管區司令、軍管及海巡作戰處長、國家動員管理學校校長、台灣南部師管區司令、高雄市兵役處長、高雄市黨部副主委等職務。

▲國民黨舉行黃復興黨部主委交接儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

▲臧幼俠正式上任黃復興黨部主委。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨舉行黃復興黨部主委交接儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

▲金恩慶改聘為特別顧問。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨舉行黃復興黨部主委交接儀式。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨主席江啟臣頒發黃復興各支部主委派任書。（圖／記者羅婉庭攝）

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