有效施政≠方便施政！民眾黨將設監督中心　檢視政院紓困政策

▲台灣民眾黨「金管會請動起來 銀行紓困更友善」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，重創各國經濟。政府近來推出紓困方案，但若要讓民眾有感的話需要銀行的積極配合，台灣民眾黨16日召開記者會指出，8大公股行庫在官網上都有將紓困專須放在首頁最顯眼的地方，但相較之下，民營銀行則是消極應對，沒有替想要申請紓困的民眾進一步彙整方案內容。

檢視銀行目前提供紓困措施的積極度，民眾黨指出，8大公股行庫在銀行網站主頁都有將紓困專區的入口放在最顯眼的地方，且幾乎都有圖像化方解釋紓困措施的資訊；但是有個別公股銀行對政府紓困方案的内容，僅將政府各部會的網站鏈接貼上，並未替想要申請紓困的民衆進一步整理紓困方案内容。

邱臣遠表示，民營銀的紓困方案相對沒有那麼積極，也沒有積極宣傳紓困計畫，甚至僅將主管機關的文字複製貼上，對民眾來講不友善。他表示，「民營銀行手上持有全國民眾超過半數的存款，民營銀行在這次疫情應該更往普惠金融的方向努力，善盡企業責任」。

蔡壁如呼籲，金管會應采取措施鼓勵銀行業者積極參與紓困計劃，並提出3個方案：1.將銀行業者透過金融科技執行紓困貸款的情況，納入「普惠金融衡量指標」進行評鑒。2.各金控在其「年度CSR報告」中，要披露參與紓困計劃的情況，包括措施、件數、金額等。3.呼籲金管會將銀行業辦理紓困計畫，納入台灣「台灣永續指數」評鑑，創造民營銀行參與紓困計劃的誘因。

另外，蔡壁如也提出監督中心的想法，她表示，會把行政院推出的政策記錄下來，參考各項指數，評比是否為有效施政還是只是喊喊口號；她強調，評鑑指數的部分會盡量找符合社會、公平的，如銀行就會用普惠金融指標，未來在黨團會陸續公布。

蔡壁如說，如果行政單位做得好的會多多鼓勵，最重要的是會追蹤紓困貸款的執行進度，用比較科學的方式檢視直政單位紓困方案的執行率，「我們希望我們在野黨可以扮演敦促執政黨，不是方便施政，是要有效施政」。