捲詐騙案被押62天　他無罪卻「店倒家庭破碎」獲賠24.8萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）前年才剛創業起步，卻被捲入一起詐欺案件，因而被羈押62日，導致事業、家庭雙雙破碎，因而決定提告求償刑事補償金，共計31萬元。桃園地院法官表示，雖然本案公務員執行職務並無違法或不當之處，但確實對阿興造成不小的損害，最終裁准補償24萬8000元。

▲阿興捲入詐騙案被羈押62日，雖然最後獲判無罪，但事業和家庭都受到重創。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年5月至7月間因捲入詐欺案件，受到羈押62日，後來經法院判決無罪確定；但在受羈押期間，因為他突然與外界隔絕，無法管理店面，導致店面倒閉，斷送經濟來源，就連家庭關係也破碎了，身心都受到很大的打擊，所以他決定向法院提告，請求依法支付刑事補償金，共計31萬元。

桃園地院法官表示，經查，阿興受羈押期間，正值青年創業起步之際，他確實因為受到本案牽連，名譽、信用、家庭、健康及職業生涯均受到重創。

然而，法官指出，本案中不論是訊問筆錄、押票還是羈押裁定，均有詳細記錄羈押原因及必要的事證，全程符合辦理刑事案件的經驗及論理法則，本案公務員的行為並無任何違法或不當之處。

法官提到，雖然本案公務員執行職務並無違法或不當之處，但阿興受到的損害也不輕，加上他沒有故意干擾證據調查或逃亡、藏匿等可歸責之事由存在，最終裁定准予補償他24萬8000元（以1日4000元計算）較為適當，全案仍可上訴。