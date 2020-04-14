民眾黨主張「企業留現金」：這兩種稅停課一年

▲民眾黨召開「中小企業要現金 申貸手續要便民」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，各國經濟都受到重創。為了解決國內企業紓困難題，經濟部推出貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款等3方案，但截至13日為止，該3項方案的核准率皆不到4成。民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠14日召開記者會，主張紓困分級分流，讓真正有需要的中小企業、微型企業資金迅速到位，才能應付嚴峻疫情。

民眾黨指出，一個從未跟銀行打過交道的中小型、微型企業，要去銀行開一個企業授信戶，至少要準備21項文件，申請流程相當繁複不便。除了既有「1988紓困振興專線」、「馬上辦服務中心」，民眾黨也主張，政府也應架設「融資診斷服務線上申請平台」，系統化提供資訊。

立委邱臣遠表示，截至4月13日申請相關紓困補助的企業家數，總申請數達2425家，但核准僅661家，核准率27.25%。他表示，不是所有企業都適合跟銀行申請紓困貸款，若銀行按照日常狀況，往往會通過的都是財務體質較好的企業。

「從實際操作層面來看，一個從未跟銀行打過交道的中小型或微型企業者，要去銀行開一個企業授信戶，至少要準備21項文件。」邱臣遠表示，申貸流程相當繁複不便利，還要提供包括經濟部核准的變更事項登記表、盈利事項登記證、公司章程、股東名冊等，還要請會計師先開一個暫結報表，光準備資料、填表就要花上近1個月，再加上排隊先後順序等，真的緩不濟急。

▲邱臣遠指出，紓困方案申請繁雜，中小企不知道何時才會拿到錢。（圖／記者林敬旻攝）

蔡壁如則說，新冠肺炎疫情導致很多經濟活動急凍，容易導致惡性循環，因此主張「企業需要留現金」，政府應提供保留盈餘、停課一年，增加企業經營彈性；營業稅退稅，讓企業多一點營運週轉金留在企業手上。

蔡壁如指出，依照所得稅法第66-9條對未分配盈餘稅的規定，營利事業當年度之盈餘未作分配者，應就該未分配盈餘加徵5%營利事業所得稅，但如今受疫情波及，未分配的保留盈餘應停課1年，「讓企業用去年賺的錢度過今年的風波」。

另外則是營業稅進項稅額退稅，過去企業進貨後要被政府課5%的所得稅，但這波疫情下來大家都很困難，希望政府能把5%所得稅退還給企業，未來貨物賣出去後仍需回繳5%的所得稅。