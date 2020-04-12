幕後／立場各異、發言未整合　民眾黨待改善的橫向溝通

▲「柯營」擴張，柯文哲也需調整管理方式，解決橫向溝通問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

近來熱門話題以防疫掛帥，台北市長柯文哲退居二線配合中央，但柯陣營仍話題不斷。檯面上就有柯與民眾黨意見不同引發關注，幕僚林珍羽日前還抱怨「預購口罩未中籤」，引來網友質疑散播假消息；檯面下則因黨內幕僚「踴躍發言」，在不少議題上搶先黨表態，讓黨內頗為頭痛。

陳思宇選後進入立院擔任立委邱臣遠辦公室主任，時常透過臉書發言斟貶時事、與網友互動，甚至隔空與對手筆戰；據了解，陳思宇的積極活躍以得到黨主席、台北市長柯文哲的「關注」，認為陳的發言四處引戰、常出現脫序情況，已要求黨應該要「管一下」。

此外，近來民眾黨雖積極參與議題討論，但陣營內部、黨內未溝通好的情形下，反而造成反效果。如日前黨主張「時中下貞昌上」，但卻遭主席柯文哲打臉；立委邱臣遠支持口罩出口，但發言人楊寶禎卻質疑中央宣導蒸口罩、對口罩的存量有疑慮，呈現自相矛盾的情況。

上述許多議題常常是民眾黨內還未定調立場，但立委、幕僚等就先一步表態，整個流程顛倒，反而引發黨內的管控問題。此外，柯文哲與黨之間時而出現主張不同的狀況，更凸顯出整個柯陣營內部橫向溝通協調上的不足。

▲陳思宇搶先黨表態贊成勞動節延後放假。（圖／取自陳思宇臉書）

幕僚坦言，現階段都還沒有碰上嚴重的問題，但長期下來不是好的發展，若哪天黨內具媒體聲量者不慎對敏感議題表態了，甚至是與黨的立場完全相違背，很可能會讓黨陷入沒有退路的境地，把問題複雜化。



幕僚強調，並非要限縮大家發言的權利，其他政黨也都是百家爭鳴，不會限制個別委員對議題的表態，重要的是最後會有黨的立場，但民眾黨現階段現在是小黨，個別委員的意思就會被連結到黨的態度。

黨內人士指出，柯營從過去只有市府一脈，到現在擴張到「府、院、黨」，在管理上本來就要有不一樣的思維，溝通聯繫上也需更花心思處理，這也是黨主席柯文哲必需和黨一起學習克服的，不只對外發言要謹慎，對內同樣也要三思而後行，減少立場相左、意見不一致的情形。

該人士以日前黨主張「時中下貞昌上」、被柯文哲以「不能因菜不好吃就把廚房換掉」打臉為例，民眾黨在立法院身為在野黨，監督執政黨、提出意見本就是職責所在，或許會和市長配合中央的立場有衝突，但是黨主席應該要有黨主席的高度，即便黨站在監督中央的角色，但「柯主席」在台北市長的身分上，仍舊可以主張支持中央，不該因此箝制黨的發言。

▲柯文哲目前不願與中央作對，防疫議題上以「順時中」為主。（圖／記者李毓康攝）