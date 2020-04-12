現身高雄參加「地方政治研習營」　柯文哲拋「超前部署」4字離去

▲台灣民眾黨主席柯文哲與黨籍立委蔡璧如南下高雄參加「地方政治研習」。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

台灣民眾黨黨主席柯文哲與黨籍立委蔡壁如，12日南下高雄參加黨內舉辦的地方政治研習，不過當媒體提問對於蔡壁如日前將戶籍遷到高雄，民眾黨是否與可能舉辦的市長補選有關，柯文哲暫停腳步丟下一句「超前部署」後就快步搭電梯離去。

據了解，罷韓第二階段連署書審查已過關，即使韓國瑜委託前新聞局長王淺秋及律師葉慶元前往台北高等行政法院遞狀聲請罷免停止執行，民眾黨立委蔡壁如仍在9日證實已將戶籍遷到高雄，此舉被視為備戰市長補選，不過仍被受邀擔任研習營講師的市議員吳益政否認，表示民眾黨目前仍未決定是否投入補選，僅表示「到時候再說」，並強調自己無意投入。

▲立委蔡璧如在柯文哲進門後才接著下車。（圖／記者洪正達翻攝）

吳益政也說，今天主要目的為分享地方政策等理念，他對任何政黨都一樣，希望從政的年輕人除了選舉外，也要有自己的理念及價值，又說年輕一輩的政治人物要有想法，而不是為了選舉佔位置，至於外界盛傳民眾黨「超前部署」等議題，吳益政則加以否認，他認為新的政黨要以新的理念改變政治文化，並不是以此進行鬥爭甚至是佔地盤。

▲市議員吳益政表示補選與否，民眾黨尚未決定。（圖／記者洪正達翻攝）

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